Мнение: Пугачева

Возможно, я старомоден, но я любил, люблю и буду любить песни Пугачевой.

А вот ее личная жизнь, куда она приехала, куда уехала, где и с кем она живет – мне совершенно не интересны. Это ее личное дело. На которую она имеет право.

Поэтому-то я и не понимаю тех мудаков, которые ополчились на Аллу Борисовну, во время ее короткого визита на Родину.

И, по-моему, напрасно Народная артистка СССР Алла Пугачева снизошла до ответа недоброжелателям, полоскавшим ее имя.

Но она ответила.

«Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников. Вы такие забавные! Кстати, именно вас я назвала рабами и холопами, народ-то в данном случае ни при чем, он заложник нынешней ситуации. Я люблю его и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью» — написала Алла Борисовна.

И добавила: «Деньги мои считаете? Да, я вкалывала, я их зарабатывала <…> Да и не в деньгах счастье. Свобода — это главное богатство. И я её в себе берегу, этим живу и постараюсь дожить до победы света над тьмой <…>».

И в чем не права Алла Борисовна? По-моему, все правильно она написала. Только стоило ли ей отвечать недоумкам?

Оставлю здесь мою одну из самых любимых песен из репертуара Пугачевой:

Фотография отсюда

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