 

iFixit: MacBook Pro на М3 сложно настроить после ремонта

13.11.2023, 18:20, Разное
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Специалисты по ремонту электроники из компании iFixit подвергли новый 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M3 критике и выразили свое недовольство ремонтопригодностью устройства.

Сначала iFixit похвалили новый MacBook Pro от Apple за простую схему разбора, отмечая, что для его вскрытия достаточно ослабить несколько винтов. Аккумулятор и трекпад также можно заменить без особых усилий.

Однако позже критика iFixit была вызвана распайкой модуля оперативной памяти и SSD непосредственно на материнской плате, что делает невозможной замену модулей или расширение параметров компьютера.

В отличие от этого, различные интерфейсы, такие как разъемы USB-C, зарядное гнездо MagSafe и сканер отпечатков пальцев Touch ID, открепляются без проблем. Однако для каждой из этих деталей требуется верификация от Apple, в противном случае операционная система будет выдавать ошибку.

Более того, многие виды ремонта потребуют последующей настройки MacBook с использованием специального программного обеспечения от Apple, и без этой настройки устройство не будет функционировать корректно. Это ограничение даже касается таких незначительных операций, как замена шарнирного датчика или дисплея.

Исходя из всех этих претензий, специалисты iFixit оценили ремонтопригодность MacBook Pro с процессором M3 всего на 4 балла из 10.


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