 

Путин одобрил передачу 100% акций «Крымэнерго» в собственность Республики Крым

13.11.2023, 17:10, Разное
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Российский президент Владимир Путин издал приказ о передаче полного пакета акций, ранее находившегося в федеральной собственности, Республике Крым. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно пояснительной записке, принято решение передать 100% акций «Крымэнерго» в собственность Республики Крым в соответствии с предложением российского правительства и Совета министров Крыма. Это решение принято с целью развития электросетевого комплекса республики.

Согласно указу, кабинет министров обязан провести полноценную передачу активов в собственность Крыма в течение двух месяцев.

Указ вступил в силу.


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