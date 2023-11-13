Путин одобрил передачу 100% акций «Крымэнерго» в собственность Республики Крым

Российский президент Владимир Путин издал приказ о передаче полного пакета акций, ранее находившегося в федеральной собственности, Республике Крым. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно пояснительной записке, принято решение передать 100% акций «Крымэнерго» в собственность Республики Крым в соответствии с предложением российского правительства и Совета министров Крыма. Это решение принято с целью развития электросетевого комплекса республики.

Согласно указу, кабинет министров обязан провести полноценную передачу активов в собственность Крыма в течение двух месяцев.

Указ вступил в силу.