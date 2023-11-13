Ученые компании РОСБИОТЕХ разработали вино на основе грибов, которое может помочь в снижении веса

Удивительные открытия в области науки и технологий всегда вызывают особый интерес у общественности. Недавно ученые РОСБИОТЕХа, ведущей отечественной биотехнологической организации, представили на свет новое изобретение, которое немедленно привлекло внимание любителей вина и желающих поддерживать форму – вино на основе грибов, способствующее сбросу лишнего веса.

Идея создания такого уникального напитка исходит из фундаментальных исследований о пользе грибов для нашего организма. Уже известно, что грибы являются богатым источником белка, витаминов и микроэлементов, но еще недавно не было известно о свойствах грибов, которые могут помочь снизить вес. Но благодаря долгой научной работе, проведенной в РОСБИОТЕХе, эта загадка была разгадана.

Ученые открыли и изолировали особые вещества, содержащиеся в определенных сортах грибов, которые способны активизировать обмен веществ и стимулировать процесс сжигания жировых клеток. Организм человека, употребляющего вино на основе этих грибов, начинает эффективнее перерабатывать пищу, ускоряется обмен веществ, и, как следствие, происходит снижение веса.