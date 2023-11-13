Новые iPad Air и iPad Pro с OLED-экраном появятся в 2024 году

По сообщению издания MacRumors, в 2024 году Apple планирует обновить свои серии iPad, отдав приоритет модели Air. Известный аналитик компании TF International Securities Минг-Чи Куо подтвердил эту информацию.

Согласно Куо, главным устройством Apple в 2024 году станет новый iPad Air с 12,9-дюймовым дисплеем. Несмотря на то, что этот экран будет выполнен по технологии IPS, он получит оксидную объединительную панель, аналогичную той, что используется в iPad Pro. Это обещает более высокую производительность дисплея по сравнению с текущей моделью 10,9-дюймового iPad Air.

После выхода нового iPad Air Apple представит обновленные модели iPad Pro с экранами 11 и 13 дюймов, получившие свежий дизайн корпуса, OLED-матрицы и чип M3, который дебютировал в компьютерах Mac в 2023 году.

Что касается iPad mini и базовой модели iPad, о них пока нет информации. Однако стоит отметить, что выпуск 11-го поколения базового iPad приведет к снятию с продаж и прекращению производства 9-го поколения.

Ожидается, что новый iPad Air будет представлен Apple в первой половине 2024 года, а iPad Pro – во второй половине.