Пропутинский обозреватель для Daily Mail – В приготовленном на вашингтонской кухне украинском конфликте пора заключать мир

Украину использовали как таран, и всё это было приготовлено на той же кухне в Вашингтоне, где готовилось безумное вторжение в Ирак, пишет обозреватель Daily Mail Питер Хитченс. Между тем даже в США пыл тех, кто ранее поддерживал украинский конфликт, начал остывать — и стали появляться сообщения о возможных мирных переговорах. Автор отмечает, что теперь даже его яростные критики признают: настало время заключать мир.



AP

«Даже мои самые яростные критики теперь согласны: на Украине пора заключить мир», — пишет обозреватель Daily Mail Питер Хитченс.

Наступление Киева, который намеревался вытеснить российские войска, застопорилось. Даже в США пыл тех, кто когда-то был увлечён этим конфликтом, начинает остывать. Американский канал NBC News недавно сообщил, что уже ведутся «беседы» о начале мирных переговоров.

Хитченс напоминает, что он ещё весной обсуждал этот самый вопрос перед лондонской аудиторией, заявляя о том, что украинский конфликт опасен, расточителен и должен быть прекращён путём переговоров. По его словам, если бы к нему тогда прислушались, то многие из молодых людей, раненных или погибших в этом конфликте, сейчас были бы живы и здоровы.

Мёртвых уже не вернуть, но быстрый мир мог бы дать старт долгосрочной задаче восстановления Украины.

«Украину использовали как таран в чужой ссоре. Всё это было приготовлено на той же кухне в Вашингтоне, округ Колумбия, где готовилось ещё более безумное вторжение в Ирак. И я пытался донести до вас, что из-за политики, направленной на то, чтобы вывести Россию из себя посредством расширения НАТО, мы окажемся в меньшей, а не в большей безопасности. Я очень надеюсь, что на этом всё закончится. Но очень боюсь, что этого не произойдёт», — отметил Хитченс.

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