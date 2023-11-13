 

Рупор кремлевской пропаганды: Обмен ударами в Сирии

13.11.2023, 15:30, Разное
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В результате ночного обмена ударами между США и иранскими прокси в Сирии с обеих сторон были убитые и раненые.
Иранские прокси успешно накрыли американские силы в районе завода Коноко в провинции Дейр-эз-Зор в результате чего было убито и ранено несколько американских солдат. США в свою очередь нанесли авиаудары по объектам иранских прокси связанных с КСИР в Восточной Сирии, в результате чего про-иранские формирования также понесли потери

Можно ожидать, что в ближайшее время подобные обмены ударами между США и Ираном продолжатся и в Сирии (Коноко, Аль-Шаддади, Ат-Танф) и в Ираке, причем Иран продолжит играть своими прокси-формированиями, напрямую не вмешиваясь в войну. Хуситы и "Хезболла" в свою очередь будут продолжать обстрелы Израиля.

PS Стоит также отметить, что США вчера признали потерю вертолета в Восточном Средиземноморье и 5 погибших во время этого "инцидента".

Источник: Colonel Cassad


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