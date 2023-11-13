Смартфон на KasperskyOS успешно прошел тесты в сетях 2G, 3G и 4G

Лаборатория Касперского рада сообщить об успешном завершении тестирования смартфона, работающего на операционной системе KasperskyOS, в сетях мобильной связи стандартов 2G, 3G и 4G. Эту информацию предоставила пресс-служба компании, в ней также уточнили, что в данном проекте им сотрудничал оператор мобильной связи “Мегафон”.

Процесс тестирования включал в себя проверку соответствия смартфона стандартам сотовой связи, правильности передачи данных в интернете, возможности осуществления звонков и отправки SMS, а также корректного переключения между стандартами 2G, 3G и 4G. Участвовавший в тестировании смартфон, представленный без указания бренда, успешно прошел все испытания. “Лаборатория Касперского” также подчеркнула, что завершение данного проекта приближает компанию к выпуску серийных устройств, работающих на операционной системе KasperskyOS.

Процесс тестирования операционной системы KasperskyOS for Mobile включал более 250 тест-кейсов, в рамках которых проводилась запись логов обмена сигнальной информацией между устройством и сетью. При необходимости проводилось сравнение работы устройства на базе KasperskyOS с таким же устройством, но с использованием референсной операционной системы.