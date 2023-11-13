 

Рупор кремлевской пропаганды: Галя, у нас отмена

13.11.2023, 14:17, Разное
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Федералка утром знатно решила пошатать аудиторию, запустив новость про "перегруппировку" группировки "Днепр", которая стоит на Днепре.
Народ сразу подсел на измену, ибо еще памятны прошлогодние группировки, а сейчас как бы ничего не предвещало.
Потом выяснилось, что на федералке запустили прошлогоднюю новость про прошлогоднюю перегруппировку. Никто ничего проверять не стал и волна "перегруппировки" понеслась по СМИ и блогам. А потом на РИА стыдливо заявили, что "новость аннулировали".
Позорище…

PS. В условиях войны это можно трактовать как "распространение панических слухов".

Источник: Colonel Cassad


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