Рупор кремлевской пропаганды: Галя, у нас отмена
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Федералка утром знатно решила пошатать аудиторию, запустив новость про "перегруппировку" группировки "Днепр", которая стоит на Днепре.
Народ сразу подсел на измену, ибо еще памятны прошлогодние группировки, а сейчас как бы ничего не предвещало.
Потом выяснилось, что на федералке запустили прошлогоднюю новость про прошлогоднюю перегруппировку. Никто ничего проверять не стал и волна "перегруппировки" понеслась по СМИ и блогам. А потом на РИА стыдливо заявили, что "новость аннулировали".
Позорище…
PS. В условиях войны это можно трактовать как "распространение панических слухов".
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Источник: Colonel Cassad
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