Superjob: курс доллара интересует менее 30% опрошенных россиян

Менее трети россиян активно отслеживают курс доллара и следят за валютными новостями бирж, пишет портал Superjob, ссылаясь на проведенное исследование.

Интересно, что мужчины более часто обращают внимание на курс доллара по сравнению с женщинами. Также выяснилось, что молодежь и люди с высоким уровнем дохода чаще всего проявляют интерес к валютным новостям. В опросе приняли участие 1600 респондентов из разных регионов России.

Касаясь прогнозов, опрошенные граждане предполагают, что на первый рабочий день следующего года, то есть 9 января 2024 года, доллар будет стоить 103 рубля 46 копеек. Эксперты отмечают, что на народные ожидания сильно повлиял октябрьский рост курса, несмотря на последующее ослабление доллара.

Следует отметить, что в октябре россияне увеличили свои покупки валюты почти втрое, согласно данным Центробанка. Сумма покупок достигла 120 миллиардов рублей, и большая часть сделок касалась долларов США и евро. Рост покупок значительно ускорился во второй половине октября, когда рубль начал укрепляться.