 

Superjob: курс доллара интересует менее 30% опрошенных россиян

13.11.2023, 11:17, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Менее трети россиян активно отслеживают курс доллара и следят за валютными новостями бирж, пишет портал Superjob, ссылаясь на проведенное исследование.

Интересно, что мужчины более часто обращают внимание на курс доллара по сравнению с женщинами. Также выяснилось, что молодежь и люди с высоким уровнем дохода чаще всего проявляют интерес к валютным новостям. В опросе приняли участие 1600 респондентов из разных регионов России.

Касаясь прогнозов, опрошенные граждане предполагают, что на первый рабочий день следующего года, то есть 9 января 2024 года, доллар будет стоить 103 рубля 46 копеек. Эксперты отмечают, что на народные ожидания сильно повлиял октябрьский рост курса, несмотря на последующее ослабление доллара.

Следует отметить, что в октябре россияне увеличили свои покупки валюты почти втрое, согласно данным Центробанка. Сумма покупок достигла 120 миллиардов рублей, и большая часть сделок касалась долларов США и евро. Рост покупок значительно ускорился во второй половине октября, когда рубль начал укрепляться.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.11 / Силовики установили личности всех граждан, сочувствующих иноагентам

13.11 / Киберэксперт: число фишинговых сайтов в октябре 2023 года выросло на 229%

13.11 / Артемий Панарин повторил два рекорда по длительности результативной серии в НХЛ

13.11 / Мнение: Мефедронщик с мандатом

13.11 / Казакам запретили носить одновременно больше ста орденов и медалей

13.11 / Врач назвал причины, по которым привычка к кофе может вызвать чувство усталости

13.11 / Ученые ищут секретный “Зал знаний” под египетским Сфинксом

13.11 / Компьютерная томография повышает риск развития рака на 16 процентов

13.11 / Мнение: О 100% самоубийстве… Зачем ХАМАС напал на Израиль?

13.11 / Репозицилан снижал уровень наиболее опасного холестерина на 94 процента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика