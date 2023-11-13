Казакам запретили носить одновременно больше ста орденов и медалей

Атаман Всероссийского казачьего общества Моисей Гольдштейн подписал указ «О порядке ношения наград и иных нагрудных знаков казаками».

Согласно документу, подчинённые Гольдштейна больше не смогут одновременно носить больше ста орденов и медалей.

– К сожалению, среди нас есть люди, которые равняются на Брежнева и цепляют себе на грудь сотни значков. Мы должны бороться с этой пагубной практикой, поэтому теперь таких ряженых в России не будет, – пообещал атаман.

Гольдштейн призвал своих соратников строго карать казаков, которые откажутся исполнять его указ – атаман пообещал «лично пороть» нарушителей правил, а также предложил возродить советскую практику товарищеских судов для борьбы с «медалефильством и прочей аморалкой».

Не все казаки с пониманием отнеслись к инициативе атамана. За первые сутки после публикации его указа в социальных сетях появились сотни гневных комментариев с требование провести всеказачий референдум и выборы нового лидера российского казачества.

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