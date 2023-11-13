Компьютерная томография повышает риск развития рака на 16 процентов

Компьютерная томография – это диагностическая процедура, широко используемая в медицине для получения детальных изображений органов и тканей. Вопреки своей полезности и информативности, недавние исследования показали, что компьютерная томография может связываться с повышенным риском развития рака.

В соответствии с проведенным анализом, происходящим в результате компьютерной томографии, уровень радиации, которой подвергается человек, значительно повышается. Исследования указывают на то, что эта излученная радиация, если превысить допустимую норму, может способствовать развитию раковых клеток в организме.

Один из наиболее значимых выводов исследования состоит в том, что частое применение компьютерной томографии может увеличить риск развития рака на целых 16%. Примечательно, что это относится к людям, которые проходят компьютерную томографию на регулярной основе, особенно при отсутствии достаточных медицинских показаний.