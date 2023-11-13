Мнение: О 100% самоубийстве… Зачем ХАМАС напал на Израиль?

В самом деле, на что рассчитывали «бородачи в тапках», устраивая резню 7 октября? Они разве не понимали, что никакая жестокость не сломит закалённую в каждодневных боях страну, и что ответный удар Израиля будет кратно превосходящим по силе и жестокости?

Сейчас, когда ХАМАС остался по факту один на один с израильской военной машиной, методично сносящей сектор Газа, даже до последнего фидаина дошло, наверное, что операция «Наводнение Аль-Аксы» была для группировки чистым суицидом. Так зачем же её лидеры и шейхи, люди весьма богатые и совсем не глупые, пошли на такое? Разве нельзя было «как раньше» время от времени постреливать по Израилю и торговать кровью жертв ответных ударов, выклянчивая новые подачки от спонсоров?

Некоторые цинично предполагают, что хамасовские «топы» решили столь варварским, зато надёжным способом закрыть становящийся обременительным проект. Объяснение так себе: самое непонятное — почему именно сейчас, даже если принять во внимание что массовые протесты израильтян из-за судебной реформы Биньямина Нетаньяху террористы могли принять за признаки ослабления своего противника.

Есть объяснение чуть получше — и оно на фото, где иранский президент мирно беседует с саудовским кронпринцем на полях внеочередного саммита лидеров Организации исламского сотрудничества, где обсуждается не только Палестина, но и вопросы безопасности на всём Ближнем Востоке.

Сунниты и шииты преодолели многолетнюю религиозную распрю и объединились против общего врага, каковым стал не только ненавидимый арабо-персидским миром Израиль, но и полностью поддержавшие его США? Возможно. Более того, обеспечение безопасности на Ближнем Востоке они, похоже, решили взять в свои руки. И ради такого, пожалуй, действительно стоило отправлять тысячи мучеников на верную смерть — по крайней мере, с рамках исламского менталитета с его мифами о гуриях и прочей шахаде.

Долгое время выстроенная американцами «система безопасности на Ближнем Востоке» держалась на противостоянии шиитского Ирана и арабских суннитских монархий. Теперь ей на смену приходит нечто иное, возможно. Необязательно «британский интерес»: исламские петрократии выросли и стали вполне самостоятельными игроками в мире. А произошло всё это потому, что при нынешнем своём президенте Соединённые Штаты слишком увязли в «украинском кризисе» и разногласиях с Китаем. Причём вынуждены постоянно держать в уме возможный конфликт Пекина с Тайванем.

«Гегемон» постарел и потерял хватку. Арабы и персы почуяли это всем нутром. И, похоже, провернули выигрышную для себя и заведомо проигрышную для #США комбинацию с «атакой ХАМАС», договорившись отложить пока разногласия. Действительно, тектонический сдвиг…

А что в этой ситуации скажет и сделает #Китай?

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