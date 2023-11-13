Ученые выявили полезные свойства фиолетовых овощей и фруктов

Овощи и фрукты фиолетового цвета могут стать не только великолепным украшением вашего стола, но и незаменимым источником пользы для здоровья. Недавние научные исследования позволили ученым раскрыть секреты их положительного влияния на наш организм.

Один из наиболее ярких представителей фиолетового цвета среди овощей – это баклажаны. Богатые антоцианами, которые придают этим плодам их глубокий фиолетовый цвет, баклажаны предоставляют нашему организму множество полезных веществ. Антоцианы имеют выраженные антиоксидантные свойства, способствуют снижению воспаления и борются с действием свободных радикалов, что помогает в профилактике рака. Они также способны улучшить работу сердечно-сосудистой системы и помочь снизить уровень холестерина в крови. Баклажаны содержат много клетчатки и витаминов группы В, которые способствуют нормализации пищеварения и общему укреплению иммунной системы.

Еще одним замечательным овощем фиолетового цвета являются картофельные сорта с фиолетовой мякотью, такие как “Вителот”. Кроме богатого содержания антоцианов, который придает этому картофелю его неповторимый цвет, он является источником полезных минералов, таких как железо и калий. Картофель фиолетовой мякоти способствует снижению артериального давления и улучшению работы сердца. Кроме того, он может помочь в борьбе с окислительным стрессом и иметь противовоспалительные свойства.