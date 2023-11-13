Или НЛО, или инопланетяне, или деятельность иных стран

Шон Киркпатрик полтора года занимал место главы пентагоновского управления по разрешению аномалий во всех областях (AARO) и у многих возникли вопросы по поводу действий этого управления.

В первую очередь некоторые исследователи НЛО называют деятельность AARO “замедленной”, как будто их специально кто-то сдерживает. Было уже несколько громких выступлений военных очевидцев, но после них не последовало абсолютно никакие выводов и действий властей.

И бюро до сих пор не может понять, чем являются эти НЛО, хотя фактически у них сейчас лишь две основные версии:

“Если мы не докажем, что это пришельцы, тогда то, что мы изучаем, является доказательством того, что другие люди занимаются чем-то на нашем заднем дворе. И это нехорошо”, – говорит Киркпатрик.

В ежегодном отчете AARO об НЛО (UAP), опубликованном в октябре 2023 года, говорится, что ни один из сотен случаев наблюдения военными НЛО не был подтвержден как деятельность иных стран, однако Киркпатрик считает, что тут не все чисто.

“Я обеспокоен с точки зрения национальной безопасности. Есть некоторые признаки, которые могут быть приписаны иностранной деятельности, и мы очень тщательно их расследуем”, – сказал он.

При этом Киркпатрик сказал, что они не связывались с “иными странами” по тематике НЛО.

“Мы, конечно, не связывались ни с какими противниками по целому ряду причин, не последней из которых являются они сами”, – сказал он.

Тем временем сам Киркпатрик уже официально подтвердил свою отставку с должности главы AARO. Кто придет вместо него пока не известно.

“Я готов двигаться дальше. Я выполнил все, что я собирался сделать”, – сказал Киркпатрик в интервью журналисту Politico в прошлый вторник.

Единственной своей пока нерешенной задачей Киркпатрик назвал публикацию нового “Исторического отчета” по НЛО, который должен быть представлен Конгрессу в июне 2024 года.

Также он заявил, что AARO предоставил военным очевидцам НЛО новый защищенный механизм отчетности:

“Механизм отчетности предназначен для нынешних или бывших государственных служащих США, военнослужащих или подрядчиков, непосредственно знающих о предполагаемых программах или деятельности правительства США, связанных с UAP [НЛО], начиная с 1945 года”, – сказал Киркпатрик.

Тем временем, полицейские Великобритании не справляются с проверкой и обработкой массово поступающих от людей сообщений о наблюдении странных летающих объектов и существ.

Британские СМИ пишут, что за три последних года в полицейские участки поступило 1805 таких сообщений, то есть в среднем по два человека в день звонили или приходили, чтобы рассказать полиции о своем наблюдении НЛО или инопланетян.

Подробности таких сообщений в целом не разглашаются, указывается лишь, что в них в основном фигурируют такие слова как “НЛО”, “инопланетяне”, “космический корабль” или “UAP” (неопознанный летающий феномен).

В прессу сумел просочиться лишь один такой пример: Звонивший мужчина сообщил, что видел четыре мигающих огонька, зависших над его домом на улице, а потом “женщину забрали в небо”.

Видимо тут шла речь о похищении человека пришельцами, но увы, никаких деталей инцидента журналистам тоже не рассказали.

Хуже всего пришлось полиции Западного Йоркшира, которая на фоне потока уфологических сообщений сталкивается с проблемой сокращения бюджета. Там заявили, что проверка таких сообщений обходится им слишком дорого.

Население Великобритании растет, в основном из-за наплыва мигрантов, и численность полицейских тоже стараются увеличивать, но их все равно недостаточно.

Главный констебль полиции Западного Йоркшира Джон Робинс заявил в июне, что у них на 2000 сотрудников меньше, и с 2010 года им приходится тратить на 140 миллионов фунтов стерлингов меньше.

Также, чтобы полноценно расследовать каждый заявленный случай, необходимы не только деньги, но и время.

“Чтобы определить, связаны ли эти инциденты с предполагаемыми наблюдениями, нам нужно было бы детально проанализировать каждый инцидент. При примерно двух минутах на запись это заняло бы более 60 часов”, – сказал представитель полиции.