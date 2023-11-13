 

Скотт Уоринг заявил, что обнаружил огромный НЛО возле Солнца

13.11.2023, 5:29, Разное
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Известный уфолог Скотт Уоринг снова привлек к себе внимание своим захватывающим открытием.

На этот раз он заявил, что обнаружил неопознанный летающий объект (НЛО) в непосредственной близости от нашей звезды.

Уоринг назвал свою находку «очертаниями» НЛО на фоне Солнца. По его словам, структуру можно разглядеть на видеоролике, предоставленном Европейским космическим агентством (ЕКА). На записи НЛО сравнивают с размерами Земли, и оказывается, что он превосходит даже Луну в размерах.

ЕКА подтвердило, что видео с высокой детализацией отображает регион южного полюса Солнца. Уоринг утверждает, что НЛО хоть и скрыт от наблюдения, но солнечный свет отражается от его краев, позволяя определить местоположение, размеры и форму объекта. НЛО стоит на своем месте, не двигаясь, и его размер сопоставим с размерами Луны.

Уфолог отметил, что это не первый раз, когда он замечает этот объект вблизи Солнца. По его словам, НЛО присутствует в этом районе уже более 15 лет, что, по его мнению, свидетельствует о том, что эти объекты прилетают к Солнцу. Уоринг предполагает, что НЛО приближаются к нашей звезде, чтобы получить редкие энергетические частицы, необходимые для питания их передовых технологий.

Уоринг считает, что его открытие предоставляет явные доказательства существования НЛО и их связи с Солнцем. Уфолог продолжает проводить наблюдения и предоставлять новые материалы о загадочных явлениях в космосе.


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