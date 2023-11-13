От предложения Расмуссена по НАТО и Украине мало помощи — обозреватель Frankfurter Allgemeine

Андерс Фог Расмуссен, бывший глава НАТО, считает, что альянс мог бы уже сейчас принять Украину в свои ряды, но с ограничением, что гарантии известной Пятой статьи распространяются исключительно на территорию, контролируемую Киевом. Это, по мнению датчанина, должно остановить продвижение России. Обозреватель Frankfurter Allgemeine, однако, сомневается в полезности такого предложения: для НАТО остаётся слишком высокий риск втягивания в прямой конфликт с Россией, а Украина не захочет фактического признания новой границы.



AP

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в новом интервью предложил принять в западный военный альянс Украину, но не всю страну сразу, а только те части, которые сейчас контролирует Киев. «Это сдержит Россию от дальнейших атак украинской территории», — уверен датчанин. Обозреватель Frankfurter Allgemeine, однако, считает, что Расмуссену должны быть известны причины, почему «это предложение не сможет найти одобрения ни в альянсе, ни в Киеве».

Для Североатлантического альянса такое расширение неприемлемо, так как «подобный шаг был бы равносилен прямому вступлению НАТО в войну, поскольку альянс уверяет, что будет защищать каждый сантиметр своей территории». России без остановки боевых действий будет достаточно лишь на несколько сотен метров продвинуться за красную линию НАТО и «проверить обещания НАТО без особого риска». «Вы можете себе представить, чем это обернётся», — отмечает колумнист, указывая, с одной стороны, на возможную войну с Россией, а с другой — на крушение уверенности в гарантиях Пятой статьи Устава НАТО.

В свою очередь, для Украины частичное вступление означало бы «признание факта российских завоеваний». По мнению обозревателя немецкой газеты, «Украина должна, если захочет, стать членом структур западного альянса, но только в пределах своих международно признанных границ». Любые другие предложения и более сдержанные обещания «мало помогут».

—