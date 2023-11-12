 

Ученые выявили черты характера,присущие людям, отличающимся долголетием

12.11.2023, 23:55, Разное
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Исследования, проведенные учеными, позволили выявить удивительную закономерность: у долгожителей установлены общие черты характера, которые способствуют не только их долголетию, но и качественной и насыщенной жизни.

Одной из главных черт, отмеченных у долгожителей, является оптимизм. Они видят мир с позитивной стороны, верят в свои возможности и не теряют надежды даже в самых трудных ситуациях. Именно этот позитивный настрой помогает им преодолевать преграды и сохранять психологическое равновесие на протяжении многих лет.

Другой важной чертой характера долгожителей является настойчивость. Они владеют уникальной способностью устанавливать долгосрочные цели и последовательно их достигать. Независимо от возраста, они продолжают учиться, развиваться и стремиться к новым вершинам. Такая настойчивость позволяет им быть активными и участвовать в общественной жизни даже в пожилом возрасте.


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