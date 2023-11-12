Рупор кремлевской пропаганды: Российские военные прибыли в Буркина-Фасо

Первые российские военные прибыли в Буркина-Фасо по договоренности с мин.обороны страны.

Ил-76 ВВС России с российскими военными приземлился в пятницу в Уагадугу — столице Буркина-Фасо, пишет издание Jeune Afrique (https://www.jeuneafrique.com/1503219/politique/au-burkina-faso-des-militaires-russes-pour-proteger-ibrahim-traore/).

По словам источников издания, по меньшей мере 20 российских военных появились после этого в одном из столичных отелей.

Издание полагает, что появление российского контингента в Буркина-Фасо стало итогом встречи министра обороны России Сергея Шойгу с его буркинийским коллегой Кассумом Кулибали 7 ноября в Москве.

https://t.me/africaninitiative/470 – цинк

Появление российских регуляров в Буркина-Фасо в дополнение к силам ЧВК "Вагнер" в Мали продолжает курс на расширение российского военного присутствия на территориях еще недавно входивших в французскую неоколониальную империю. Можно ожидать, что ее ждут новые удары деколонизции.

PS. Система управления ЧВК "Вагнер" сейчас претерпевает некоторые изменения, связанные с переходом части личного состава на контракт с Росгвардией, при этом африканская часть империи Пригожина продолжает активный набор личного состава для поддержки текущих и будущих операций, в том числе крайне успешной наземной кампании на севере Мали, где местная армия при поддержке отрядов ЧВК "Вагнер" успешно отбила огромные территории страны у местных боевиков.

—