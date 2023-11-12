 

Замена атомов углерода на атомы азота в поисках идеальных фармацевтических молекул

12.11.2023, 22:45, Разное
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Атом углерода — один из основных строительных блоков органических молекул, включая лекарственные препараты. Однако в постоянном стремлении найти новые идеальные молекулы для лекарственных целей исследователи заменили атом углерода на атом азота.

Такой подход обусловлен уникальными свойствами азота, включая его более высокую электроотрицательность по сравнению с углеродом. Это позволяет создавать более сильные связи с другими атомами и молекулами, что может влиять на активность и эффективность лекарственных препаратов.

Замена атома углерода на атом азота в различных молекулах может иметь разнообразные эффекты. Например, она может изменить взаимодействие с белками, ферментами или другими биологическими мишенями, что может вести к более сильному или специфическому действию лекарства.


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