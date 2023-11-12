Мнение: Новый скандал: «чиновник призвал учителей не мечтать о высоких зарплатах»

Журналисты травят очередного чиновника. Вероятно, у нас появится новый прозападный мем, типа «русского корабля» и «государство не просило вас рожать». Министр образования Оренбургской области сказал, что вот прямо сейчас зарплаты учителей в несколько раз повысить не получится, что надо работать над повышением зарплат ответственно, без популистского «отнять и поделить». Теперь широкая аудитория требует его линчевать.

Что конкретно он сказал, в каком контексте?

Всем безразлично. Блогеры и журналисты ссылку на оригинал реплики не дают, в поисковиках в выдаче по запросу сплошной мусор. Мне предлагают улюлюкать и закидывать министра камнями на основе «перепева Мойши» из анекдота, заведомо неточного и пристрастного. Если верить СМИ, министр «призвал учителей не мечтать о высоких зарплатах» (пример).

В реальности, разумеется, министр ничего подобного и близко не говорил. Затратив полчаса на раскопку мусора, я нашёл, наконец, плохого качества видеоряд. Там слишком многое вырезано, но уж лучше креативно обрезанный источник, чем вообще никакой, как в подавляющем большинстве других СМИ (ссылка).

Сначала смотрим выступление учителя географии, с отметки 3:12:

…необходимо в корне решать этот вопрос, нужно волевое государственное решение по повышению заработной платы учительского труда до уровня Москвы в периферийных субъектах России. Только таким образом мы можем привлечь нехватающие педагогические кадры в школы…

Потом смотрим ответ министра, 25 секунд чуть ниже:

…выровнять всем зарплату и сделать ее московской — ровно то произойдет, о чём вы сказали, что у нас тогда в систему образования и как сейчас вы говорите в Москву пойдут за длинным рублем, а не за тем, что есть призвание детей учить, а вы представляете, какая диспропорция будет, когда по немоскве вы сделаете московскую зарплату? Сложные вопросы простым решением решал Александр Македонский, как мы помним из учебников…

Часть ответа министра осталась за кадром, так что нам остаётся только домысливать суть его аргументов. Как я понимаю, министр указал, что у простых неправильных решений есть последствия, хорошо известные каждому, кто хоть немного интересуется экономикой. Одно из последствий повышения зарплаты учителям до нерыночного уровня — выдавливание из школ нормальных учителей.

В самом деле, несколько лет назад средняя зарплата учителя в Москве составляла примерно 115 тысяч рублей. Учителя, ведущие предметы «первого сорта» — английский, математику, физику — получали уже 160-180 тысяч. Сейчас зарплаты уже больше, так как они регулярно индексируются как минимум на уровень инфляции. Данные по зарплатам московские школы выкладывают в открытый доступ, поэтому желающие могут проверить всё сами (ссылка 1, ссылка 2).

Теперь давайте представим, что в Оренбургской области среднюю зарплату в школах подняли до московской — с нынешних 42 тысяч до, допустим, 142 тысяч. Хорошие деньги для региона: за несколько таких зарплат можно будет трёхкомнатную квартиру купить.

На следующий день включатся лучшие советские практики, в школы потянутся вереницы «умеющих жить» людей. Коррупционная схема будет примерно такой: платишь директору школы 300 тысяч за трудоустройство, потом отстёгиваешь ему по 40 тысяч каждый месяц. Оставшиеся 100 тысяч кладёшь в карман и делаешь вид, будто учишь детей — говоришь им в начале урока «читаем параграф такой-то» и сидишь 45 минут в телефоне, изредка покрикивая на подопечных. Вопросы с дипломами и прочей бюрократией, необходимой для трудоустройства, будут решаться за отдельные небольшие деньги. От родителей, недовольных качеством образования, прикроет руководство школы. Ну чем не жизнь?

Мы видели подобное в советское время — в таксопарках, в магазинах, в гостиницах, во многих других «блатных» местах. Жаль, кстати, что любителей СССР нельзя отправить на машине времени в брежневские времена, чтобы те вспомнили или оценили ненавязчивый сервис тех лет. Полагаю, двухнедельной поездки с лихвой хватило бы, чтобы даже красный как вымпел блогер перековался в идейного капиталиста.

Так вот, зарплата учителей должна быть выше рынка, это понятно, но всё же не в несколько раз выше. Тогда идейные учителя в школы пойдут, потому что зарплата позволит им нормально жить, а случайные люди — не пойдут, потому что возможностей для коррупции у них не будет.

И это мы ещё не начали говорить про бюджеты. Прежде, чем кратно повысить зарплаты бюджетникам, надо найти для этого деньги, то есть порезать какие-нибудь другие статьи расходов. Подняли зарплаты учителям втрое? Тогда вам придётся закрыть пару больниц, сократить парк машин скорой помощи и уполовинить зарплаты оставшимся врачам. Ну а что — они гиппопотаму давали, пусть теперь работают. Как верно заметил нарком здравоохранения Николай Семашко, «хорошего врача прокормит народ, а плохие нам не нужны». Опять-таки, можно лекарствами из списка «А» приторговывать, тоже медикам допдоход…

Министр образования Оренбургской области, как ясно из его более полного выступления там же, предлагает спокойно работать — выполнять указ президента, планово повышать зарплаты учителям. Очередной миллиард рублей на это уже выделен, работа идёт, с сентября вот очередной раз зарплаты повысят.

Главная ошибка министра была в том, что он говорил с публикой как со взрослыми людьми, то есть честно, с фактами и цифрами, опираясь на логику. В современном обществе так нельзя, особенно когда в помещении ведётся съёмка. Из карьерных соображений ему следовало не метать бисер перед журналистами, а технично соврать, ответив учителю географии, что тот полностью прав, и что министр тоже двумя руками за всё хорошее, против всего плохого. Эта ложь забылась бы через 30 секунд, так как полномочий и бюджетов, чтобы повысить зарплаты в Оренбургской области до уровня московской, всё равно ни у кого из участников дискуссии не было.

Всё это, конечно, печально. Чиновники такого уровня отлично обучаемы, они с интересом читают хроники каждого подобного скандала. Сейчас чиновники видят, что за проявление здравого смысла их наказывают всероссийской травлей. Подавляющее большинство чиновников делает из этого очевидный вывод: выживают только радикальные популисты, поэтому ни слова правды на публике. Можно говорить только то, что будет хорошо ложиться на инфантильное люмпенизированное мышление блогеров и журналистов.