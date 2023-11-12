В Университете Бэйлора найден способ улучшить эрекцию без лекарств

В колледже Бэйлора проведены исследования, которые привели к улучшению эрекции без необходимости прибегать к лекарственным препаратам. Это значительное открытие открывает новые перспективы и возможности для мужчин, страдающих от проблем с потенцией.

Ученые Бэйлора сосредоточились на изучении механизмов, влияющих на эрекцию. Они пришли к пониманию того, что физическая активность, а именно регулярные упражнения, оказывают положительное воздействие на сексуальное здоровье мужчин. Поэтому они разработали специальную программу тренировок, которая направлена на укрепление мышц тазового дна, ответственных за кровоснабжение полового члена.

В процессе исследований участники программы были регулярно тренированы под наблюдением специалистов. Тренировки включали в себя упражнения, разработанные для укрепления и сжатия мышц тазового дна. Основной фокус был на работе с мышцами, отвечающими за кровоток к половому члену.