Мнение: Письмо: “Плакал, просил не уходить”

Ну и последняя пара нерыб на сегодня.

Здесь автор – белладонна, почти рапунцель, а герой – КСЖ с большой Ж.

Строго говоря, они оба одного типа.

Я акцентирую на типах, потому что отношения разных типов – это разные сценарии.

Да, нерыбы разных типов отличаются между собой не так уж принципиально, потому что их границы нормальные.

Мы с вами привыкли считать, что нет разницы, какой тип, если это нерыба.

Но это упрощение было удобно для нас на первых этапах освоения.

Чем дальше, тем важней для нас тип. Сценарии разморозки отличаются и сценарии отношений тоже. И хотя, не зная свой тип и тип партнера, но имея нормальные границы, можно строить гармоничные отношения, все-таки знание типов помогает строить отношения, даже имея не очень хорошие границы, а главное, помогает сделать свои границы лучше.

Дальше мы будем разбираться с этим, а истории в сегодняшних письмах будем брать как иллюстрации.

olesyalr

Добрый день, Эволюция. Прошу вас разобрать мое письмо. Мне нужна ваша помощь, надеюсь мое письмо будет интересным для разбора. От меня ушел муж. Это выбило меня из состояния равновесия. Мне грустно и страшно от того, что все закончилось. Наверное поля для шагов у меня больше нет.

Мне 43 года, юрист в международной компании. Симпатичная. Мне кажется, что люди ко мне тянутся. Играю в большой теннис. Материально хорошо обеспечена.

(Самопрезентация на нерыбу не тянет, но иногда наивность “мама говорит, что я симпатичная” бывает и колпачком. Поэтому вы должны смотреть на все в целом, в контексте)

Муж У. – иностранец, младше меня на 10 лет. У мужа бизнес в его стране. Это мой второй брак. Детей со вторым мужем нет. Он не хочет детей.

От первого брака у меня есть дочь, ей 20 лет. Живет вместе со мной. С первым мужем мы прожили 15 лет, наверное был дефолт и 7 лет назад я от него ушла. Первые пару лет после моего ухода он вел себя неадекватно, пытаясь меня вернуть, но сейчас у нас нормальные дружеские отношения. Помогает мне, если нужно.

Со вторым мужем У. познакомились в Тиндере 6,5 лет назад. Влюбилась в него сразу. Он красивый, романтичный, нежный. С ним всегда весело и интересно.

Первый год наши отношения были наверное секс-онли. Мы общались только когда У. прилетал в Мск по бизнесу. Обычно У. писал мне, что скучает и хочет встретиться, а я, если он пропадал надолго, ему не отвечала, – он начинал писать письма-страдания о любви,- я ехала на встречу. И так по кругу. Я тогда не особо парилась о таких странных отношениях, мне просто было очень хорошо с ним. Я его любила и люблю. После знакомства с У. и его первых “пропаданий” я познакомилась с С. Он тоже иностранец.

Весь 2017 год у меня были странные отношения с У. и нормальные с С.

С. хороший и добрый парень.

В 2018 году У. сказал мне о том, что он закрывает в РФ фабрику и возвращается на Родину навсегда и встречаться мы больше не сможем. Попрощалась с У.

Отношения с С. продолжались, С. стал строить планы на поездку в его страну для знакомства с родителями, говорить о свадьбе. Я страдала по У.

У. периодически писал мне про любовь. В конце 2018 состоялся откровенный разговор с У. Сказала У, что у меня другие отношения и я выхожу замуж. У. обиделся. Потом писал мне пьяный бред о том, как он страдает и какая я плохая. В одной из таких пьяных переписок спросила у У. почему он пропадал тогда все время. У. признался, что женат. Психанула и заблокировала его. У. писал о любви и звонил с разных телефонов. Я не отвечала до марта 2019.

Март 2019. У меня находят опухоль в груди. Косвенные признаки указывают на то, что возможно опухоль злокачественная. Пока идут обследования, решаю встретиться с У., возможно последний раз в моей жизни. Встречаемся в ближайшие выходные в третьей стране. Лечу прощаться с ним навсегда. Встретились, проплакали все выходные. Он сказал, что любит меня и ему без меня пиз.ец. Я сказала, что люблю его, но встречаться с ним женатым не могу. Сказала, что не считаю его плохим человеком и все понимаю, что у него есть обязательства. Сказала, что постараюсь его забыть. У. пообещал мне больше не писать и не звонить. Разлетелись по своим странам. И, как ни странно, мне стало легче.

Через неделю после нашей встречи У. ушел от жены. Сказал мне, что не сможет жить без меня и не хочет меня потерять. Я рассталась с С.

(В общем-то у него не было шанса не уходить от жены, значимость ее была большая, а ходы последние она делала в красном поле, то есть динамика роста ее СЗ не снизилась бы после расставания и он бы слишком страдал)

Так, с апреля 2019 года, начались наши нормальные отношения. Грудь мне прооперировали, анализы нормальные.

Все было очень хорошо, я была счастлива. Было много классных моментов, историй. Мне нравилось делать его счастливым, а он делал счастливой меня. Сразу познакомил меня с семьей.

В 2020 после выплаты больших отступных жене У. развелся.

У. сделал мне предложение и в 2021 году мы поженились. Завели собаку и все было хорошо. Жили на две страны. Я работаю удаленно. Много путешествовали. Он часто говорил мне о любви, о том как он счастлив, что я его жена. Я его очень любила и заботилась о нем. Он был моим лучшим другом, любовником и родным человеком. Мы никогда не ругались. Я всегда поддерживала его. Он говорил, что новый бизнес он начал только потому что я придала ему сил и вдохновила его. У меня хорошие отношения с его семьей, особенно с его мамой. Мои родители и его ровесники и они хорошо общались между собой. Он называл мою дочь, дочкой. Все мои родственники его любили.

(Идиллия. И короны не видно, то есть оценка ее объективна. И нет плохого мы)

У нас был раздельный бюджет, что не типично для его страны. Несколько раз он делал крупные покупки в мою новую московскую квартиру. Рестораны, еду оплачивал в основном он. Я тоже покупала продукты и делала покупки в дом в его стране. Дарили друг другу дорогие подарки.

Начало конца.

В августе этого года я улетела в РФ. Муж должен был прилететь через пару недель на нашу годовщину свадьбы и потом в середине сентября у нас был запланирован отпуск большой компанией на двух яхтах с моими и его родственниками.

В августе у мужа начались большие проблемы в бизнесе. Он решил закрыть производство. Стал раздражительным. На годовщину не прилетел, сказал что прилетит сразу после. Я сказала, что зачем тратить деньги, ведь скоро я прилечу сама. В итоге мы не виделись почти 1,5 месяца.

(А тут вдруг что-то происходит. И вместо того, чтобы отрефлексировать недостаток своих вложений, она начинает думать про недостаток его вложений и своей СЗ. Он не приехал, они не виделись на годовщину. Хотя это у него начались проблемы, это ему нужна была поддержка и помощь, а не ей)

За эти полтора месяца думаю и произошел откат.

Еще мне в конце августа предложили высокую позицию с переездом в другую страну. Позвонила У., спросила, что он думает. У.сказал, что он не будет говорить, что он реально думает и что он не может мне сказать «нет», т.к. зарплата большая и нужно соглашаться. Сказала ему, что все будет как прежде, только теперь мы будем летать не в мск, а в другую страну. Сказала, что неизвестно возьмут меня туда или нет, желающих много. Просто хочу попробовать откликнуться. Энтузиазма это в нем не вызвало.

(Глядите, она описывает ситуацию так, будто сомневается, что он переживает из-за ее дистанции, из-за невозможности настоять на отказе от новой работы. Она как будто не верит, что ее СЗ для него велика. Что с ней, как думаете?)

Отпуск.

На яхте я увидела, что он стал отстраненным, его мысли и сердце уже не со мной. Он был все время где-то, но только не со мной. Раньше никогда такого не было. Я не лезла к нему, понимала, что много проблем и не до отдыха ему наверное. Потом в конце отпуска, когда У. говорил про дальнейшие бизнес-планы, он вдруг сказал, что может отдаст фабрику в аренду, и ему одному денег с аренды хватит. Я спросила: «в смысле одному? А я?» У. перевел тему. Я не стала выяснять дальше отношения, т.к. мы в отпуске и не одни.

(Он был грустным, но она тут же решила, что это его плюс, то есть его желание дистанцироваться. Вот это очень большая ошибка принимать свои косяки за сливы, и вместо больших вложений искать большей дистанции. Ее фигура стала холодной для него, именно поэтому он ведет себя холодно. Но она вспоминает, как раньше дистанция помогала ей его воспламенить. Хотя тогда было совсем другое дело, были его косяки, только поэтому на дистанции росла ее значимость. А теперь косяк ее и от ее дистанции этот косяк только растет)

Сразу после отпуска мы поехали на дачу. Делали мангал, пили и состоялся такой диалог:

У. -«Я тебе недавно сказал, что думаю жить один на деньги с аренды фабрики. Я и правда думаю, что мне одному лучше справляться с проблемами.»

Я. -«ты хочешь развестись?»

У.- молчит

Я. -«хорошо, давай разведемся».

(Реальная ситуация такова: он всегда благодарил ее за поддержку и привык морально опираться на нее, и сейчас не получая никакой поддержки, испытывает обиду, которую формулирует как “хорошо, я все решу сам”. Она же уверена, что он охладел и пытается делать пику и предлагает развод. Это очень опасный косяк)

Встала и ушла спать. Всю ночь проплакала. Утром купила билет в Москву на следующий день. У. утром сделал вид, что ночного разговора не было. Я не хотела говорить с ним, хотела быстрее в Москву. Вернулись с дачи домой, я стала собирать вещи. Он плакал, просил не уходить, говорил что любит и не хочет разводиться. Не знает зачем он все это мне сказал ночью. Он пошел к маме и все ей рассказал. Приехала его мама, стала говорить, что он не так выразился, что я не правильно себя веду. Брак нужно сохранить, а он просто дурак. До вечера он кружил вокруг меня. Я спросила про другую женщину, он отрицал. На следующий день мы помирились и я улетела в Мск.

(Что с ней случилось? Почему вдруг корона-кровопийца появилась? Почему свой косяк она приняла за красивую пику на его косяк?)

Он сказал, что прилетит через неделю и будет прежним У. Я боялась смотреть правде в глаза и решила, что глупышу занесло случайно из-за финансовых проблем.

(Маска-жертвы все время мнется и падает, но она держит ее. Почему?)

Прилетел. Первую неделю все было хорошо. Потом начал скисать. Уходить с телефоном. Перепады настроения. То сходит на улицу покурить и прибегает счастливый, то раздавленный. Тут наконец-то до меня дошло, что у него есть другие отношения и он влюблен.

(КСЖ и белладонна иной раз убить друг друга готовы от ревности по воображаемому поводу)

Наш последний вечер вместе.

Едем к друзьям в бар. Пьем. Он все время выходит надолго курить. Едем обратно домой в такси, я двигаюсь музыке в такт, и У. мне говорит: “О., тебе все время нужно веселиться?». Я пожимаю плечами.

Приезжаем домой.

У:- «О., это не игра. Любовь прошла.»

Я:- «ты меня больше не любишь?»

У: – «я люблю тебя. Но это другая любовь»

Я: -«зачем тогда мы вместе?»

У:- «потому что вот (показывает на кольцо)»

Я:- «брак это не тюрьма. Можно развестись в любой момент.»

Я: – «я тебя люблю и у меня все та же любовь. Ничего не изменилось.»

Встаю и ухожу спать. Он уходит курить. Утром встаю и, пока он спит, первый раз залезаю в его телефон. Вижу, что ночью он писал романтичные сообщения нашей общей подруге Б.

(сестре его лучшего друга).

(К сожалению, она не пишет, что за романтичные сообщения. Это ее интерпретация, что сообщения романтичны. И у нас есть основания не доверять ее интерпретации)

Утром он встает и с недовольным лицом говорит, что купил билет и улетает завтра к себе.

Я: -«что случилось?»

У:- «ты опять вчера заговорила про развод»

Я: – «я не говорила про развод, я сказала что брак это не тюрьма»

Я: -« У., у тебя кто-то есть?»

У: -« нет у меня никого»

Я: -« покажи телефон»

У. дает мне телефон и я показываю ему сообщения к Б.. Спрашиваю, что это. Пусть мне переведет. Он говорит, что это ерунда и цитата из фильма. Ответ на ее сторис. Хотя вижу, что испугался. Видимо с пьяных глаз забыл удалить. Я прошу перевести. У. нервничает и не переводит. Дальше я плачу, ухожу. У. просит поговорить спокойно. Говорит, что наша проблема в другом. Что все изменилось и он не чувствует той сильной любви, что была раньше.

У. уходит на улицу. Возвращается и закрывается в спальне. Уезжаю в магазин забрать заказ. Пока меня не было 2 часа, У. собирает вещи и уходит.

Дальше я ему присылаю цитату из его сообщения ей. Называю его предателем. Он пишет мне, что все не так и что если я прямо сейчас его заберу из отеля, то он никуда не поедет. А если нет, то он уходит. Звонит мне без остановки, я не беру трубку. Потом прислал такое сообщение:

«ты злишься, но я подожду. О., которую я знаю, в конце концов поймет меня. Ты знаешь, почему я вернулся.Я подожду тебя.Просто знай, что все не так, как ты думаешь,этого не произошло, этого не произойдет. Я прошел через все, что я последний человек в этом мире для чего-то подобного. В любом случае, даже говорить об этом звучит как оскорбление для меня. Наша проблема в том, что я не могу удовлетворить твои желания.Нам нужно сесть и обсудить это. Но мы причиняем друг другу больше вреда из-за чего-то, чего нет. Я не могу это принять. Все не так, как ты думаешь, клянусь тебе. Я бы никогда так не поступил.Как я уже сказал, я разберусь со своими делами и подожду, пока ты перестанешь нервничать. Мне жаль, что все так вышло.И помни, пожалуйста, что я люблю тебя больше всего на свете.Иногда я думаю, что моей любви не хватает.Но ты никогда меня не слушаешь, не даешь мне шанса. Либо мы поговорим, все исправим, либо причиним еще больший вред.Нам нужно поговорить о нас, а не о вещах, которых нет. Как я и сказал, я подожду. Даже сейчас ты не представляешь, как тяжело без тебя.Но я знаю…»

(Даже когда КСЖ и белладонна уже нерыбы, они все-таки продолжают считать ревность – лучшим мотиватором для партнера и худшим обстоятельством для себя. Это надо помнить, чтобы избегать этого. В данном случае он требует вернуть в отношения ее страсть, а она воспринимает это как его недовольство отсутствием его же страсти)

Дальше он улетает. Через день он звонит, я не беру трубку. Его мама написала мне. Я ей рассказала как все было. Она мне говорит, что видела сообщения и это все ничего не значит. Что я правильно злюсь, но надо дать ему шанс. (хотя он об этом шансе и не просит). Что сейчас сложные дни. Я сделала ошибку, что вступила в переписку, назвала отвратительным отношения с Б., что она прошла по рукам всех друзей, сказала что не прощу У (хотя он и прощения то не просил), скинула принтскрин переписки с Б., тем самым показав, что я залезла в телефон. Унизила себя. Мама сказала, что не понимает моей реакции и что я должна разобраться в своих чувствах.

(Допустим, был флирт с Б, секса не было. Но вы должны понимать, друзья, что инициирование развода, даже в гневе, может открыть красное поле изменам другого)

И дальше тишина. Меня крутило несколько дней. И я решила позвонить У. и поговорить как взрослые люди, обсудить ситуацию. Понимаю, что звонить было неправильно. Но я чувствовала, что перегнула палку в разговоре с его мамой и мне нужно было снять этот груз.

Он берет трубку и с ухмылкой говорит: «ну наконец-то ты позвонила».

Я: -«У., давай поговорим как взрослые люди. Что происходит?»

Далее У. равнодушным голосом говорит, что вообще не уверен что ему нужен этот брак. Что он не знает, что я делала эту неделю без него.

(О, ну теперь он в бешенстве от ревности и в фантазиях о ее изменах. Два сапога пара)

Что если я хочу развод, то он не скажет «нет» и вообще он сейчас пьян и не хочет решать ничего сегодня. Завтра поговорим.

Кладу трубку и мне становится легче, что я сделала шаг, а меня послали и что У. меня больше не любит. Решаю на следующий день предложить У. развод. На след. день звоню и говорю У., что давай обсудим, что делать. У. говорит, что не знает что делать. Я говорю, что люблю его, но предлагаю развод. Не хочу его мучить своей любовью. Документы о разводе ему пришлю. Сейчас понимаю, что ерунду говорила еще и дрожащим голосом и только унижала себя. Ему вообще было все равно. У. начинает говорить, что денег нет, он не может меня обеспечить и неуверенно просит не торопиться (спел арию мертвого жука).

(Он ей назвал самую главную причину своей истерики по поводу их брака, но она сочла это арией жука. Почему, как думаете?)

Потом 4 дня тишина. Дальше звонок от У. Я испугалась, ответила, что перезвоню ему. Перезвонила после рабочего дня. Дала себе слово не доставать щипцы и скалки, но получился разговор из щипцов и скалок.

У: -«как дела?»

Я: -« нормально.»

У:-« не спросишь как у меня дела?»

Я:-« как у тебя дела, У?»

У:- « нормально. Точнее говно полное. У меня депрессия. Я первый раз в такой ситуации. Денег нет. Голова в тумане. Все плохо.»

Я: -«сходи к врачу, выпей таблетку. У.,ты позвонил спросить как дела?»

У:-«да»

Я:-«я не хочу говорить про «как дела». У., ты решил, что дальше?»

У:- « нет, я еще не решил.»

Дальше «разговоры в пользу бедных».

Я: – «У., ты влюбился?. Скажи правду, мне будет легче.»

У:-«нет. Я просто иногда с ней говорю. Она мой друг»

Я: «что ты делаешь? Что с тобой? Что с тобой стало. Зачем ты все разрушаешь?»

У: « я не знаю, что делаю . Моя голова сейчас плохо работает. Дай мне время разобраться в себе и решить что делать дальше.»

Я: «а мне что делать?»

У: «я не знаю»

Дальше опять «разговоры в пользу бедных».

Я: «мне все надоело. Не звони мне больше.»

Он и рад не звонить. И уже 1,5 недели тишина. Мне очень плохо. Пытаюсь себя собрать. Начались неконтролируемые панические атаки и я все время плачу. Почти не сплю, не ем. Похудела на 5 кг. Он всегда ценил во мне, что я сильная и независимая женщина. А теперь я превратилась в тряпку. Обратилась к психиатру. Начала принимать транквилизатор и антидепрессант. Становится легче. Иногда мне страшно, что я его разлюблю.

(У нее получился очень большой косяк по совокупности всех векторов, а при его большой значимости, это очень болезненно)

Головой понимаю, что У. имеет право меня разлюбить и ничего мне должен. Я сама его присвоила и придумала, что этот брак навсегда. Это была моя ошибка.

В голове каша. То хочу подать на развод, то думаю пусть он сам возьмет на себя эту ответственность.

Как выйти из этой ситуации красиво? как сохранить себя и свой красивый образ? Или это уже невозможно и я все испортила? Это конец?

(Нет, но просьба “не звонить” лишает вторую сторону метаний, и все метания вы берете на себя. Не делайте так, а если сделали, следующий шаг должен быть ваш. Однако, как следует подумайте, что сказать, чтобы не усилить косяк, но и не устроить слив, после которого будет тянуть в новые косяки. Лучше всего написать что-то про то, в чем он изначально искал поддержки: про его бизнес, про его депрессию. Написать, что у него все получится, что он умный, талантливый, что это временный застой. Про отношения не надо ничего писать, эту тему пока лучше обходить. Как думаете, друзья, почему?)

Спасибо, что дочитали.