Мнение: Деградация экономик Запада: аварии в США, промышленный спад в Германии, убыточные ветряки

1. В США перенимают лучшие практики СССР. Инфраструктура в Америке уже дышит на ладан, так как на её ремонте экономят десятилетиями, поэтому количество железнодорожных аварий огромно. Но американские СМИ технично замалчивают примеры, как будто взяв пример с советской журналистики, в которой аварии с катастрофами также старались по возможности не упоминать. Цитирую блогера monetam (ссылка):



Люди моего возраста очень хорошо помнят ту блаженную инфосреду, создаваемую телевидением, газетами и радио, когда обычный советский человек твердо знал — всякие техногенные катастрофы происходят только в капиталистическом зарубежье, а вот у нас, в Советском Союзе и соцстранах, такое если и есть, то в виде исключений.

На самом деле, катастроф было немало. И всякие СМИ о том не сообщали вовсе не потому, что какая то там спеццензура «резала», вовсе нет: была «редакционная политика», когда корреспондент и журналист сам понимал, чего можно, и чего нельзя, и какое блюдо под каким соусом готовить, а на что лучше вообще не глядеть.

Если молодой кадр по неопытности готовил соус не совсем верного вкуса, то его по-отечески вразумляли, и совсем не методом жестких репрессий, а совсем просто мягким и отеческим увещеванием — и тот перевоспитывался, и «доводил мастерство до нужной степени кондиции» достаточно быстро. Это вот называлось «журналистский опыт».

Такая практика воскресла в цитадели «свободной печати», которая вроде бы десятилетиями привыкла развлекать публику катастрофами. Но подули иные ветры, и состав соуса надо даже не изменить, а… просто исключить его из меню.

Об этом же пишет и уважаемая gull_25:

«<…> …аварии поездов в США по разным причинам происходят постоянно, их количество идёт по нарастающей. Мосты и насыпи не ремонтируются по 30 лет. Но в прессе исчезли сообщения об этих авариях. Для каждого штата авария на железной дороге — серьезный информационный повод. И вдруг — тишина. Почему? Моя версия — чтобы продолжать гнать деньги на Украину, а теперь ещё и на Израиль, нужно создавать видимость экономического благополучия в своей стране. Сообщения об авариях перестали попадать в открытый доступ, чтобы американский народ думал, что у него в стране нет проблем. Теперь мы узнаём только об очередном падении Байдена».

2. Разграбленная американцами Германия тем временем продолжает беднеть (ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3):



В 2023 году Германия потратит минимальное за 30 лет количество энергии.

Ожидается, что в этом году Германия будет потреблять наименьшее количество энергии за более чем три десятилетия. Причина – деградация экономики страны, в первую очередь, энергоемких отраслей промышленности, что оказывает прямое давление на спрос на электроэнергию и топливо.

Согласно прогнозам Рабочей группы по энергетическим балансам, общее потребление энергии будет даже ниже, чем в прошлом году, когда европейский кризис особенно сильно ударил по Германии, и его ежегодное падение составит 8%. Это на 28% ниже уровня 1990 года, времени начала общего тренда на снижение потребления энергии.

Германия единственная страна G7, переживающая рецессию.

Деловая активность в Германии в октябре сокращалась четвертый месяц подряд – к спаду в производственном секторе из-за энергетического кризиса вновь присоединилось падение и в сфере услуг. Это показывает, что рецессия в стране уже идет полным ходом.

Экономика Германии окончательно перешла к структурному падению на фоне роста затрат на энергоресурсы.

Крупнейшие промышленные компании Германии начали проводить глубокие и долгосрочные сокращения, что является признанием того, что постоянные проблемы, в виде более высоких затрат на электроэнергию и замедленный экономический рост, теперь требуют структурных изменений.

Немецкие промышленные компании от BASF до Volkswagen AG столкнулись с новой реальностью после того, как «десятилетиями получали прибыль от дешевого российского газа, ненасытного спроса Китая на их товары и низких процентных ставок». Проблемы накапливались годами и больше не рассматриваются как временные.

Германия является единственной крупной экономикой, в которой МВФ ожидает рецессию в этом году.

3. Наверное, излишне упоминать, что попытки заменить «грязные» нефть с атомом на «чистые» ветряки с солнечными панелями продолжают проваливаться (ссылка):

Глава BP по возобновляемым источникам энергии заявил в среду, что морская ветроэнергетика США “фундаментально разрушена”. Отрасль, одна из самых быстрорастущих в энергетике, в последнее время пережила ряд серьезных неудач из-за проблем с надежностью оборудования, с цепочками поставок и резкого роста затрат.

Клаудио Дескальци, глава итальянской Eni, также сообщил, что затраты на разработку новых морских ветроэнергетических проектов в последнее время удвоились.

За прошедшую неделю BP списала $540 млн, а Equinor $300 млн по своим морским ветроэнергетическим проектам Empire и Beacon, общая мощность которых составляет 3,3 ГВт и которые способны обеспечить электроэнергией 2 миллиона домов.

Компания Orsted, крупнейший в мире разработчик морских ветроэнергетических установок, в среду также сообщила о списаниях на сумму до $5,6 млрд после остановки разработки морских ветроэнергетических проектов в США.