Мнение: О шокирующих фактах про американское рабство… Всё с ног на голову?

В общем-то все образованные люди знают, что просвещённая и светлоликая Америка отменила рабство на два года позже, чем «варварская» и «немытая» #Россия — крепостиничество. При этом в #США после и вследствие отмены рабовладения погибло примерно 2% населения, а в Российской Империи — государь император Александр II «Освободитель», его конвойный казак, крепостной крестьянин и случайный мальчик. Ну и убийца тоже.

Однако вот чего вы, наверное, не знаете.

1. Самым первым рабовладельцем Америки был… негр. Это темнокожий табачный фермер по имени Энтони Джонсон. На заре своей жизни он также был слугой, но затем стал «свободным негром», владевшим 250 акрами земли в штате Вирджиния в 1650-х годах. На него работали по договору пять слуг. Один из них, темнокожий мужчина по имени Джон Касор, утверждал, что срок его службы истёк несколькими годами ранее, и Энтони Джонсон удерживал его незаконно. В 1654 году гражданский суд штата постановил, что хозяин фактически может пожизненно пользоваться услугами своего слуги — и это был первый из известных санкционированных случаев рабства.

2. Одним из крупнейших рабовладельцев в Северной Каролине в 1860 году был темнокожий плантатор по имени Уильям Эллисон. У него было 63 раба, и он входил в список 170 крупнейших темнокожих рабовладельцев в Южной Каролине. Хотя и не был самым крупным среди всех каролинцев, обладавших рабами.

3. В 1830 году насчитывалось 3775 темнокожих американцев, владевших 12740 темнокожими же рабами. На это указывают данные переписи 1830 года. Кроме того, не все американские негры были бесправными: в том же 1830 году в Соединённых Штатах насчитывалось примерно около 13,7% от общей численности темнокожего населения были свободными.

4. «Угнетённые» американские индейцы владели тысячами темнокожих рабов. По данным историка Тийи Майлз, в начале XIX века число рабов, удерживаемых только племенем чероки, достигало 600 человек. А во время переселения на запад в 1838-1839 годах количество порабощённых людей составляло 1500 человек только у этих представителей коренного населения Америки. При этом вместе взятые крики, чокто и чикасо владели 3500 рабами к началу XIX века.

5. Большинство рабов, привезённых в Америку из Африки, были приобретены у темнокожих рабовладельцев. И это — правда: легальные европейские торговцы действительно никого не порабощали, а просто покупали африканцев, которые уже были порабощены и которые в противном случае были бы преданы смерти. Таким образом, «работорговля» фактически спасала жизни. Хотя были и набеги диких европейских охотников за живым товаром на африканские деревни.

А вы — знали?

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