 

Ученые рассказали,как ожирение влияет на личность человека

12.11.2023, 20:20, Разное
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Ученые из различных областей медицины и психологии совместно провели исследование, целью которого было раскрыть взаимосвязь между индексом массы тела (ИМТ) и характеристиками личности. Их результаты подтвердили предположения о том, что ИМТ может оказывать значительное влияние на психологические аспекты человека.

Первым критическим открытием было выявление позитивной корреляции между индексом массы тела и уровнем стресса у индивидов. Научное сообщество уже несколько лет отмечает тесную связь между психическим здоровьем и физическим состоянием организма, исследуя такие показатели, как уровень гормонов стресса и поведенческие реакции на ситуации. Однако данное исследование сфокусировалось именно на ИМТ и обнаружило, что люди с более высоким ИМТ имеют склонность к повышенному уровню стресса.

Другим интересным выводом стало установление корреляции между ИМТ и уверенностью в себе. Исследование показало, что люди с нормальным ИМТ склонны к большей уверенности в своих собственных силах и способностях, в то время как люди с высоким или низким ИМТ испытывают большие трудности в поддержании положительного самоощущения.


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