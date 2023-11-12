Пять человек избили в метро Санкт-Петербурга инспектора по безопасности

В метрополитене Санкт-Петербурга произошло нападение на инспектора по безопасности, о чем пояснила пресс-служба Следственного комитета РФ.

В темное время суток с 11 на 12 ноября несколько нетрезвых мужчин пытались нелегально проникнуть в систему метро на станции “Удельная”. Их планы оказался перекрытыми 65-летним инспектором, как пишет “Фонтанка”. Группа под воздействием алкоголя жестоко напала на инспектора, и в результате инцидента пострадавший был госпитализирован с ушибами и травмой головы.

Позднее стало известно, что агрессоры работают на складе маркетплейса в Шушарах. Заметим, что во время нападения трое из нападавших избивали инспектора, в то время как двое из их соучастников вызвали полицию.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ в Санкт-Петербурге проводит предварительное расследование.