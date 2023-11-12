Мнение: Россия готовит защиту Арктики, денаркотизация Афганистана и российская база в Ливии

1. Россия избавляется от тяжёлого наследства девяностых — от кабальных соглашений с Западом, которые шли нам только во вред. Кроме возобновления испытаний ядерного оружия, мы будем теперь также уделять больше внимания русской Арктике (ссылка):



«Поле битвы будущего» — так на Западе называют подготовку России планов борьбы за арктический регион. И все больше слышно разговоров от США, Норвегии, Канады и других, что ресурсами Арктики надо делиться, и что Россия «забрала себе» самый большой кусок Арктики, и что амбиции русских в регионе безграничны, а сама Арктика превращается в милитаризованную зону и регион будущего геополитического противостояния. Однако действия России в Артике обоснованы, так как наши арктические владения граничат с владениями недружественных государств, и Россия в праве защищать свои национальные интересы, в том числе и военным путем. <…>

Ряд шагов уже предпринят, Россия наращивает экономическое и военное присутствие в регионе теперь без оглядки на другие государства, в том числе США и страны Скандинавского полуострова.

Первое. Россия утвердила Морскую доктрину

В прошлом году президент России утвердил новую Морскую доктрину России, согласно которой Арктика и СМП являются зоной национальных интересов России и будут защищаться.

Второе. Россия вышла из Совета Баренцева/Евроарктического региона

Россия намекнула «партнерам» по Арктике, что теперь намерена играть по своим правилам в регионе и вышла из совета, куда входила наряду с ЕС, Данией, Швецией, Исландией, Норвегией и Финляндией. Министр иностранных дел направил послание о выходе из организации еще в сентябре этого года.

Третье. Россия намекнула, что она выйдет и из Арктического совета

В МИД России весной этого года допустили вероятность выхода России из Арктического совета, который, по сути, является главной организацией по сотрудничеству России, США и других стран по вопросам развития арктических и приарктических районов. Россия может выйти из организации в том случае, если её работа будет мешать реализации национальных интересов России в Арктике. Как видим, это уже происходит, а разговоров о будущем геополитическом противостояние все больше.

Говорить с Западом нужно с позиций силы, при этом соображения элементарной безопасности требуют, чтобы отношения с Западом были враждебными. Пока Американский Мир не сменится на что-то более адекватное, лучше держать его возможно дальше от себя.

2. После ухода из Афганистана США лишились важного канала по распространению наркотиков в регионе. Напомню очевидное: если России, Китаю и прочим странам Азии выгоден благополучный Афганистан, то интересы США требовали сделать из Афганистана горящий центр распространения разного рода нестабильности. Дмитрий Медведев пишет (ссылка):



По данным Управления по наркотикам и преступности ООН, с конца 2022 года по настоящее время производство наркотиков в Афганистане снизилось на 95%. Причём это касается как сокращения посевных площадей мака (с 233 до 11 тыс. га), так и самого производства опиума (с 6,2 тыс. до 333 т). Меньше чем за год «Талибан» (запрещён у нас как террористическая организация), как бы к нему ни относились, сделал то, что за 20 лет не смогла осилить коалиция натовских импотентов во главе с американцами, якобы боровшаяся с терроризмом в стране. Вот что бывает, когда из региона уходит тот, кто и был реально заинтересован в экспорте героина в Россию и другие страны.

3. Американские СМИ недовольны, в Ливии может появиться российская военно-морская база (ссылка):

Пока НАТО заметно так расширилось на восток, а США активно распространяют свое влияние в мире с помощью своих военных баз и авианосных групп, Россия и Китай стараются ответить американцам зеркально, развивая сотрудничество с другими странами, в том числе находя и новые (а кое-где и забытые старые) военные союзы.

Вот что пишет влиятельное издание Bloomberg: «Россия стремится расширить свое военное присутствие в восточной Ливии, и этот план может привести к созданию военно-морской базы, что даст ей значительный плацдарм на южном пороге Европы.»

Да, речь идет о Ливии, точнее о большей её восточной части, которая находится под контролем Ливийской национальной армии, а ее Верховным главнокомандующим является Халифа Хафтар — он в конце сентября посещал Россию с государственным визитом, где проводил переговоры с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу (источник).

На закрытой части переговоров как раз могли обсуждаться вопросы постоянной дислокации российского военно-морского флота на востоке Ливии. Издание сообщает, что располагаться они будут в порту города Тобрук, что откроет выход российским силам на большую часть Средиземноморья.

Решение властей Ливии понятно — пример Муаммара Каддафи, пытавшегося сохранять с США дружеские отношения, предельно нагляден.