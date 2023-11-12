 

В Орловской области могут возродить крепостное право в рамках экспериментального правового режима

12.11.2023, 19:33, Разное
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В государственном архиве Орловской области во время работ по реставрации подлинника документа об отмене крепостного права учёные обнаружили ранее неизвестную надпись мелким кеглем внизу страницы. В ней уточняется что крепостное право отменяется только до тех пор, пока цел Орловский дуб, посаженный в честь реформы. Не так давно он раскололся надвое.

Манифест направлен на дополнительную экспертизу с целью подтверждения подлинности сноски. Однако юристы уже обсуждают, как именно можно восстановить крепостное право – иного варианта формулировка в документе попросту не оставляет. Скорее всего, это будет экспериментальный правовой режим, действующий на первых порах в пределах Орловской области.

Если сноску признают подлинной, то после введения ЭПР жителям региона предстоит пройти процедуру закрепления. От неё освободят представителей местной элиты – государственных служащих, имеющих соответствующий ранг или должность, сотрудников силовых структур, лиц с достатком выше определённого уровня и тех, кто пользуется «непререкаемым авторитетом». Также предложено переименовать регион в Орловскую губернию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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