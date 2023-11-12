 

Мнение: Ультиматум Эрдогана

12.11.2023, 19:32, Разное
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вернувшись из Эр-Рияда, где принимал участие в саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС), заявил, что между Турцией и США не может быть никаких договоренностей, пока Вашингтон будет считать, что сектор Газа – это территория Израиля.

Дословно: «Самая главная страна, которая должна быть активизирована – это Америка, которая имеет влияние на Израиль… Газа – это земля палестинского народа. Америка должна это признать. Если у Байдена есть подход, что Газа – это не земля палестинского народа, а земля оккупационных поселенцев или Израиля, то наша договоренность невозможна» (отсюда).

Кроме того, Эрдоган раскритиковал ООН, мол, это неработоспособная организация, а совбез не может добиться никаких результатов. Мол, «несправедливая» система постоянного членства и вето в ООН должна быть изменена. Анкара еще раз убедилась, что, когда гибнут мусульмане, ООН и другие международные организации «недееспособны и ослеплены».

Сильно сомневаюсь, что США начнут давить на Израиль, чтобы Израиль  свернул спецоперацию в секторе Газа.

Похоже, что это тупик. И, видимо, позитивная новость для Кремля. Потому что чем больше мир занят Израилем и Палестиной, тем меньше внимания Украине и России….

Так или не так?

Фотография президента Турции отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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