 

Рупор кремлевской пропаганды: Случай в Берлине на годовщину

12.11.2023, 19:23, Разное
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"В Германии на израильского журналиста совершено нападение в ресторане "Али Баба" в центре Берлина, во время распространения стикеров "Берлин приветствует евреев" в рамках съемок фильма, посвященного годовщине 85-летию Хрустальной ночи"

Старые немецкие традиции на новый лад.

* * *

"Нельзя проявлять слабость и вставать на колени перед исламистами. Если мы [израильтяне] не остановим их здесь, завтра они будут в Париже, в Марселе и Лионе. Мы сражаемся за весь свободный мир.(с) пресс-секретарь армии Израиля"

Никто не знал, что мусульмане попадают в Европу через Израиль.

Источник: Colonel Cassad


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