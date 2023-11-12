 

В яичнике древнеегипетской женщины была обнаружена опухоль, состоящая из костей и зубов

12.11.2023, 19:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В ходе археологических исследований на территории Древнего Египта было обнаружено уникальное известковое образование в яичнике женщины. Научный анализ подтвердил, что данная опухоль состоит из костной массы и зубов.

Это открытие вызывает большой интерес среди исследователей, поскольку до сих пор неизвестно, как возникло подобное образование в организме женщины. Некоторые ученые предполагают, что данная опухоль может быть связана со спецификой питания древнеегипетского населения или же являться результатом генетической мутации.

Оказывается, что на протяжении истории человечества подобные находки были крайне редкими. Поэтому наш случай становится уникальным для медицинской науки и позволяет расширить наши знания о заболеваниях женской репродуктивной системы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.11 / Эксперт: фальшивые сайты онлайн-магазинов выманивают деньги у россиян

12.11 / Люди готовы причинять боль другим ради высшего блага

12.11 / Личное: “Прекрасная работа, гоночная машина, пентахауз”

12.11 / Часы Судного дня переведут на зимнее время

12.11 / Гигантский базальтовый топор возрастом 200 000 лет найден в Саудовской Аравии

12.11 / Sony не расширяет доступ к PlayStation Store в Казахстане после блокировки в России

12.11 / Представлен новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy M44 5G с чипом Snapdragon 888

12.11 / Мнение: О главных творцах нынешней хуцпы… Узнали по фото?

12.11 / Личное: “Все время как будто играл”

12.11 / Европейское агентство авиабезопасности запретило сажать вакцинированных пассажиров рядом с бортовой электроникой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика