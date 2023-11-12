 

Эксперт: фальшивые сайты онлайн-магазинов выманивают деньги у россиян

12.11.2023, 18:40, Разное
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Директор направления кибербезопасности EdgeЦентр, Артем Избаенков, предупреждает россиян о возросшей опасности мошеннических схем в интернете в период распродаж. Популярной стала тактика выманивания личных данных через поддельные сайты онлайн-магазинов, которые внешне неотличимы от официальных страниц брендов, но предлагают заманчивые скидки.

Эксперт подчеркнул, что пользователи, совершая заказы на таких сайтах, случайно раскрывают свои персональные данные и банковские реквизиты, которые затем мошенники используют для незаконных переводов средств. Также, по словам Избаенкова, аналогичные фишинговые схемы распространяются через приложения, обещающие уникальные акции и скидки от известных магазинов, но на самом деле являются ловушкой для личных данных.

Для защиты от подобных угроз Избаенков рекомендует тщательно проверять подлинность веб-ресурсов, обращать внимание на защищенность веб-соединения (значок замка рядом с адресом сайта) и быть особенно осторожными при переходе по ссылкам. Важно не доверять подозрительным ресурсам и не предоставлять личную информацию без необходимости.

Внимательность пользователей – основное средство предотвращения интернет-мошенничества в период акций и распродаж.


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