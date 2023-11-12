 

Люди готовы причинять боль другим ради высшего блага

12.11.2023, 18:01, Разное
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Ради общего блага, люди прибегают к действиям, которые могут нанести вред мужчинам. Все жертвы осуществления этой стратегии сознательно принимают на себя бремя потенциальных последствий, уверены, что их поступки обязательно помогут достичь благополучия для всего общества.

Хотя вред, возможно, сосредоточен на одной группе лиц, все они верят, что их действия необходимы для большей пользы и прогресса всех остальных. Неизбежно возникает вопрос: является ли этот вред первым и единственным выходом на пути к общему благу или же существуют альтернативные пути, менее деструктивные и более созидательные?

Это остается спорным и тематическим вопросом, требующим дополнительного исследования, которое, возможно, проложит путь к определению наилучших решений во имя блага всех людей.


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