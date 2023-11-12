 

Sony не расширяет доступ к PlayStation Store в Казахстане после блокировки в России

12.11.2023, 16:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания Sony не планирует создавать отдельную страницу PlayStation Store для Казахстана после отключения своего цифрового магазина в России, пишет издание Rozetked, ссылаясь на местные СМИ. Решение о блокировке российского PS Store оказало влияние не только на пользователей PlayStation в РФ, но и на жителей СНГ. Причина заключается в том, что цифровой сервис был ограничен только российским регионом, что вынудило геймеров из СНГ регистрировать аккаунты через РФ.

Из-за этой ситуации пользователи за пределами РФ потеряли доступ к покупке цифровых копий игр и оплате подписки PlayStation Plus для онлайн-игр вместе с российскими игроками с марта 2022 года.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, Асхат Оразбек, заявил, что Sony на данный момент не собирается предоставлять доступ к PS Store для граждан Казахстана. Он сослался на ответ, полученный от корпорации Sony Group.

“Поскольку граждане РФ имеют возможность открывать счета в наших отечественных банках, на данный момент корпорация Sony не планирует предоставлять доступ к аккаунтам Sony PlayStation в нашем регионе, в Центральной Азии”, — сказал Оразбек журналистам.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.11 / Представлен новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy M44 5G с чипом Snapdragon 888

12.11 / Мнение: О главных творцах нынешней хуцпы… Узнали по фото?

12.11 / Личное: “Все время как будто играл”

12.11 / Европейское агентство авиабезопасности запретило сажать вакцинированных пассажиров рядом с бортовой электроникой

12.11 / iPhone выжил после падения в костер и продолжил работать

12.11 / Мнение: О чем предупреждает Sunday Times?

12.11 / При раскопках Карфагена археологи обнаружили лавку с товарами из Белоруссии

12.11 / Личное: “Как можно снизить влечение к человеку”

12.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Голосование в ООН по вопросу израильской "оккупации"

12.11 / Пьяный грабитель попал под поезд в Красноярске после разбойного нападения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика