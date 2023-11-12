Sony не расширяет доступ к PlayStation Store в Казахстане после блокировки в России

Компания Sony не планирует создавать отдельную страницу PlayStation Store для Казахстана после отключения своего цифрового магазина в России, пишет издание Rozetked, ссылаясь на местные СМИ. Решение о блокировке российского PS Store оказало влияние не только на пользователей PlayStation в РФ, но и на жителей СНГ. Причина заключается в том, что цифровой сервис был ограничен только российским регионом, что вынудило геймеров из СНГ регистрировать аккаунты через РФ.

Из-за этой ситуации пользователи за пределами РФ потеряли доступ к покупке цифровых копий игр и оплате подписки PlayStation Plus для онлайн-игр вместе с российскими игроками с марта 2022 года.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, Асхат Оразбек, заявил, что Sony на данный момент не собирается предоставлять доступ к PS Store для граждан Казахстана. Он сослался на ответ, полученный от корпорации Sony Group.

“Поскольку граждане РФ имеют возможность открывать счета в наших отечественных банках, на данный момент корпорация Sony не планирует предоставлять доступ к аккаунтам Sony PlayStation в нашем регионе, в Центральной Азии”, — сказал Оразбек журналистам.