 

Представлен новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy M44 5G с чипом Snapdragon 888

12.11.2023, 16:22, Разное
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Samsung представила новый бюджетный смартфон Galaxy Jump 3 на своем веб-сайте в Корее. Этот устройство будет доступно на мировом рынке под названием Galaxy M44 5G. Оно оснащено чипом Snapdragon 888, который ранее использовался в флагманских устройствах 2021 года, пишет Sammobile.

Дизайн Galaxy M44 5G (Jump 3) соответствует современным бюджетным устройствам серий A и M от Samsung. На передней панели есть небольшой U-образный вырез для фронтальной камеры, а на задней панели находятся три камерных модуля и вспышка.

Хотя новинка пока не поступила в продажу, уже известны некоторые ее характеристики. Galaxy M44 5G оснащен 6,58-дюймовым PLS-экраном разрешением 2408х1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

За производительность устройства отвечает восьмиядерный процессор с частотой до 2,84 ГГц, который, по информации источника, представляет собой Qualcomm Snapdragon 888. Ранее эти сведения подтверждались утечками из базы Geekbench. Samsung Galaxy M44 5G (Jump 3) также оснащен 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD.

Камера смартфона состоит из трех модулей: основной 50-мегапиксельной камеры и двух датчиков разрешением по 2 Мп каждый. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, однако информация о мощности поддерживаемой зарядки пока отсутствует.

Информации о стоимости Samsung Galaxy M44 5G (Jump 3) и дате ее презентации за пределами Кореи на данный момент нет в распоряжении публики.


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