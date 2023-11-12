Мнение: О главных творцах нынешней хуцпы… Узнали по фото?

Ну вот что все вы привязались — Путин, то, Путин сё…

В корень зрите!

Нынешний российский президент Владимир #Путин — он кто/что? «Он хлюпенький, он разведчик. Что он может?» ©

А вот эти двое — не просто могут: они смогли.

Первый из них — заложил «крутой разворот» над Атлантикой. Второй — его продолжил и довёл до нынешней кульминации.

А Владимир #Путин в свой первый президентский срок, ежели кто запамятовал, был едва ли не самым прозападным и даже проамериканским политиком во всём тогдашнем российском истеблишменте. Когда в Штатах случилась трагедия 9/11, он едва ли не первым на всём постсоветском пространстве не просто выразил соболезнования президенту #США Джорджу Бушу-мл., но и предложил всю возможную помощь. Более того, сдержал слово, и российский военный аэродром в Ульяновске и база ВС РФ в Таджикистане стали «точками подскока» для американской авиации, когда та начала крушить Афганистан под флагом «Несокрушимой свободы». К слову, точка в Ульяновске была закрыта для натовских самолётов только в 2015 году…

Как же так вышло, что произошёл поворот на 180°?

Только ли Владимир Путин был его автором, вдохновителем и менеджером?

И, помня, что «танго танцуют вдвоём», что сделала и чего не сделала противная сторона для и против такого разворота?

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