Личное: “Все время как будто играл”

Вот в этом письме тоже две нерыбы. Я вам специально разные типы нерыб подберу.

Автор скорее всего белоснежка, между рыбой и нерыбой, а герой ее – КСЖ, ближе к нерыбе.

Здесь я вам сама немного помогу специфические особенности типов увидеть.

ninel1526

Добрый день! Благодарю за ваш блог, я перечитываю его каждый день утром и вечером.

У меня был жених, с которым мы встречались 2 года, потом он сделал мне предложение, и я согласилась. Назовём его И. И. был положительный во всех смыслах этого слова, надежный, стабильный, любящий меня. Но при этом любящий меня как бы для себя, а не для меня.

(Очень специфически автор описывает недостаток страсти И. к ней. Разберете?)

У него был друг Т. Мы много времени проводили все вместе, и в какой-то момент мы с Т. стали даже большими друзьями, чем И. и Т.. А потом я влюбилась в Т. Это было примерно год назад, когда я это поняла и рассказала Т. о своих чувствах. Он сначала ответил, что это пройдёт, и мол ему очень приятно слышать. Я сказала, что рада, что у меня получилось потешить его самолюбие и пожалуй мне пора. Я уехала по делам, не заходила в телефон, и в этот же вечер он пришёл ко мне домой и сказал, что он дурак, и у него тоже есть чувства ко мне. Так началась наша история с Т..

Т. был очень нестабилен в своих чувствах ко мне, он все время как будто играл со мной, а я плавилась от этого. Он говорил: я люблю тебя. Я уточняла: это как? А он молчал в ответ.

Моя любовь к нему была стабильна всегда. С ним я по-настоящему поняла, что значит любить человека и какое это прекрасное чувство. Он тоже это чувствовал и говорил, что его никто никогда так не любил как я.

В какой-то момент я поняла, что эта ситуация сложившегося треугольника меня тяготит. И. я не люблю и не хочу выходить за него замуж. Т. ни разу не предлагал мне уйти от И. и быть вместе по-настоящему.

Тогда я решила расстаться с И..С огромной благодарностью и уважением, я сказала, что к моему сожалению, я не вижу продолжение этих отношений, потому что не люблю его.

(И здесь специфическое представление о “благодарности”. Опишете? )

О том, что я рассталась с И. я решила ничего не говорить Т. Это выяснилось само собой, Т. спросил почему я рассталась с И. и я сказала, что потому что не люблю И. и не могу выйти замуж за того, кого не люблю.

Тут Т. начал вести себя так, как будто я рассталась с И. из-за него и теперь я чего-то от него жду. Он начал говорить мне, что мы – друзья, делить счёт в ресторане, как друзья это делают, и всеми способами демонстрировать мне мою низкую значимость.

(КСЖ – это тип онегиных, как вы помните, а от казанов у них только К. Герой переживает о том, что увел девушку у друга, а также сомневается, что готов сам становиться женихом. Тем не менее, герой все-таки нерыба. Откуда это видно?)

Ещё до моего расставания с И., Т. купил билеты в другой город на меня, И., и свою дочь, у которой был день рождения и который мы в этом городе собирались отмечать. Увидев этот настрой Т. по отношению ко мне, это напряжение между нами и как будто скрытую агрессию на меня, причину которой я понять не могла, я сказала, что в связи с работой не могу полететь в этот город. Тогда Т. написал мне гневные сообщения, о том, что «ты ненадежная, никаких проблем у тебя нет, я старался для тебя и дочери, она хотела поехать именно с тобой и ты мне больше не друг и тд». Я ответила, что «мы никогда и не были с тобой друзьями. я любила тебя, а ты просто использовал меня, в контексте вашей конкуренции с И., а сейчас используешь свою дочь». Он написал: «что за бред, какая ещё конкуренция. Я тебя люблю, но ты плохо поступаешь». Я написала: «не нужна мне такая любовь».

(И вот конфликт типов здесь виден. Для онегиных, в том числе КСЖ, акцент на конкуренцию вызывает фрустрацию, а для белоснежек как и для казанов это основа любой мотивации. Если белоснежка хочет растить значимость для КСЖ, ей нужно не акцентировать на конкуренции ни с какой из сторон)

Они улетели в этот город втроём. и когда вернулись, Т. писал мне каждые 3 дня, но его сообщения были больше похожи на пинги, мол : интересные сны про тебя снятся/ долго ещё будешь обижаться/давай покурим кальян и тд. Иногда он писал: давай поговорим или давай увидимся. Но я тоже не отвечала и на это.

В это же время со мной познакомился А. Он начал ухаживать за мной, долго и красиво ухаживать. Мне было с ним интересно и в какой-то момент он остался у меня дома, но в соседней комнате, у нас с ним ничего так и не случилось. В тот день утром я уехала по делам, а Т. решил заехать ко мне домой, где дверь ему открыл А.. Я вернулась домой днём, Т. ждал меня у подъезда. Мы сели к нему в машину, чтобы поговорить. Он сказал, что давно не испытывал таких эмоций, не ожидал увидеть у меня дома мужчину и спрашивал : кто он. Я отвечала, что какое это имеет значение. Я сказала Т., что я любила его, что я замуж за него хотела, а чего хотел Т. так и осталось для меня загадкой. Я ушла. Мы с А. уехали по делам, а когда вернулись, Т. снова ждал меня у подъезда. Мы стояли втроём. Т. сказал А., что я его невеста. А. вопросительно посмотрел на меня. И я очень растерялась, они хотели чтобы я сказала им: кто уходит. В итоге они отошли поговорить вдвоём.

Т. уехал, но начал очень просить встречи со мной. Я написала:

-ты говоришь что я твоя невеста, но ты говоришь об этом не мне, а другому человеку . я ужасно запуталась

-давай не в переписке, давай увидимся

Он много чего писал, но все это было непонятно

В какой-то момент я ответила:

-если ты и вправду хочешь жениться на мне, то женись. если ты сомневаешься в этом, то лучше не стоит

Он ответил:

-так давай встретимся. я никогда не был так решителен как сейчас. я знаю как сохранить тебе и И. хорошие отношения и тд. Давай встретимся.

Я написала : хорошо.

Потом я узнаю, что Т. рассказал И., что у меня живет А.

(Сам для себя герой нашел оправдание перед другом. Но это очень обидит автора. Белладонна бы его поняла, но не белоснежка)

Я написала Т.: ты рассказал И., что у меня живет А., зачем? А про то, что я твоя невеста ты ему не сказал? Это все снова какая-то игра, нам незачем встречаться

Он ответил, что у него есть план и он сегодня ещё раз поговорит с И. и заедет за мной в 7.

Я ничего не ответила и не пришла на встречу.

Т. удалил все сообщения и я поняла что он больше не напишет мне.

А. все это время был рядом. Прошло несколько дней, я предложила А. остаться друзьями.

(Обратите, кстати, внимание, что происходит с белоснежками, когда те становятся нерыбами. Они уже не спят со всеми поклонниками, как б-рыбы, хотя симпатичных им и симпатизирующим им мужчин вокруг них все так же много, но теперь, в основном, пополняется френдзона как у золушек)

И написала Т. спустя неделю, что давай всё-таки поговорим. Мы встретились, я попросила прощения, за то, что не дождалась его, не пришла на встречу. Я сказала, что это от того, что я испугалась, что мне потребовалось много сил, времени, чтобы вернуть себе устойчивость и твёрдую землю под ногами, которую я потеряла от всех этих чувств и переживаний. И что он был прав, когда спросил у меня, не буду ли я жалеть, что мы так и не попробуем сделать чего-то большее. Я буду жалеть. Он ответил: что надо выстроить новые нейронные связи, что надо познакомится заново и я вроде как согласилась.

(Она почувствовала, что у нее косяк, но компенсируя его, ушла в другую сторону, получился вектор слива. Как ей нужно было поступить?)

Мы повели вместе день, а на следующее утро он написал:

«У меня сейчас в приоритете моя работа, открытие нового ресторана, никаких шагов я делать не буду, если хочешь, то заезжай в мое заведение, я бываю там почти каждый день до часу дня, будем общаться как в старые добрые времена и дружить.»

Мое сердце было разбито в очередной раз. Я ответила, что «поняла, хорошей подготовки и открытия». Он спросил: «приду ли я на открытие?» Я ответила: «думаю это уже не важно».

(Вектор слива она “компенсировала” новым вектором косяка. Но у него тоже есть маленький вектор косяка)

Т. гордый человек. Возможно ли то, что он теперь не может простить мне своих унижений и задетого самолюбия? И я недостаточно компенсировала свой косяк, когда не пришла на встречу поговорить? Или это мне говорит моя корона, и я ему просто не нужна, как и не была нужна ранее, и просто эта встреча с А. на какое-то время оживила и взбудоражила его?

(Что скажете автору, друзья?)