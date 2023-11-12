Европейское агентство авиабезопасности запретило сажать вакцинированных пассажиров рядом с бортовой электроникой

Европейское агентство авиабезопасности ещё с июля требует от авиакомпаний не сажать пассажиров, получивших вакцину от COVID-19, рядом с местами, где концентрируется чувствительная бортовая электроника, – к такому выводу пришло немецкое издание Bild.

Публично это требование не афишировалось, однако исследователи заметили, что фактически оно уже действует. Ещё с 2021 года при заказе авиабилетов необходимо указать, вакцинировался ли пассажир от новой коронавирусной инфекции. С недавних пор в зависимости от ответа на этот вопрос варьируется число доступных мест.

Журнал опросил авиационных экспертов и выяснил, что места, которые становятся недоступными для вакцинированных, располагаются в особо чувствительных зонах – там, где электроника плохо экранирована или где установлены управляющие блоки и коммутаторы.

Bild направил журналистские запросы в шесть авиакомпаний. Три отказались отвечать даже несмотря на то, что в Германии существует закон, требующий от публичных компаний обрабатывать запросы под угрозой штрафа. Две компании ответили, что не могут подтвердить или опровергнуть эту информацию из-за внутренних правил. Наконец, ещё два перевозчика сослались на распоряжение Европейского агентства авиабезопасности, причём одна из них даже назвала его служебный номер – 62/119-072023. Последние шесть цифр в таких документах означают месяц и год подписания и (в большинстве случаев) вступления в силу.

В самом агентстве авиабезопасности тоже не стали подтверждать или опровергать расследование журналистов.

«Существуют определённые правила, которые авиакомпании должны исполнять ради обеспечения безопасности пассажиров и экипажей. В зависимости от текущей ситуации, рекомендаций экспертов, производителей авиасредств и наземных служб, правила могут быть введены в действие, скорректированы или отменены на временной или постоянной основе. Соблюдение правил авиационной безопасности позволяет сократить риск инцидентов, угрожающих жизни или здоровью людей, технике и иному имуществу», – говорится в официальном ответе.

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