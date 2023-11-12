 

Учёные смогли увидеть чёрную дыру возрастом почти как Вселенная

12.11.2023, 15:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Благодаря космическому телескопу НАСА имени Джеймса Уэбба и космической рентгеновской обсерватории «Чандра» учёные смогли увидеть чёрную дыру возрастом почти как Вселенная. Как передаёт NTD, результаты исследований подтверждают теории о том, что сверхмассивные чёрные дыры существовали уже на заре Вселенной. Астрофизики считают, что масса этой чёрной дыры составляет 10% массы всех звёзд в галактике.

Если нашей Вселенной 13 миллиардов 700 миллионов лет, то возраст этой чёрной дыры, известной как UHZ1, — всего на 500 миллионов лет меньше.

Ещё более поразительным для учёных стал размер этого монстра — она в десять раз больше, чем чёрная дыра в центре нашего Млечного Пути.

Такие данные получили благодаря космическому телескопу НАСА имени Джеймса Уэбба и космической рентгеновской обсерватории «Чандра». Результаты исследований подтверждают теории о том, что сверхмассивные чёрные дыры существовали уже на заре Вселенной.

Астрофизики считают, что масса этой чёрной дыры составляет 10 процентов массы всех звёзд в галактике. Предполагается, что она образовалась из колоссальных облаков газа, которые появились в результате столкновения двух галактик.

Два космических телескопа — «Джеймс Уэбб» и «Чандра» — использовали технику, называемую гравитационным линзированием, чтобы приблизить область космоса, где расположена галактика с чёрной дырой.

Метод заключается в том, что свет гораздо более близкого скопления галактик помог увеличить нужную область, расположенную намного дальше.

Телескоп «Джеймс Уэбб» запустили в 2021 году. Он находится на расстоянии миллион 600 тысяч километров от Земли. Это самая большая и мощная астрономическая лаборатория, когда-либо отправлявшаяся в космос. Она видит Вселенную в инфракрасном диапазоне.

«Чандра» гораздо старше, и у неё рентгеновское зрение. Этот телескоп начал свою работу в 1999 году. В том же году НАСА представило его первые изображения сверхновой Кассиопеи-А.

Спустя почти четверть века этот телескоп всё ещё вносит свой вклад в изучение Вселенной.

Дата выхода в эфир 09 ноября 2023 года.

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.11 / Американцы по уши в долгах — больше, чем когда-либо в истории человечества

12.11 / Украина не хочет выполнять требования польских перевозчиков и называет их протест «болезненным ударом в спину»

12.11 / Бездомных собак будут кормить красной рыбой

12.11 / Кто из звезд шоу-бизнеса принципиально не делает пластические операции?

12.11 / «Войны никто не хочет» — Венгрия и Словакия могут встать на пути вступления Украины в ЕС

11.11 / Нехватка денег и кадров — Франция столкнулась с серьёзными проблемами в армии

11.11 / Депутат назвал популизмом критику хода СВО военкорами и блогерами

11.11 / GB News – на фоне предупреждений о российской угрозе Британия оказалась не в состоянии отремонтировать передовую атомную подлодку

11.11 / Россия вырывается вперёд в военных инновациях на Украине, а западное оружие отстаёт в своих характеристиках — швейцарский экономист в интервью ZDF

11.11 / Макрон призвал остановить «нелегитимную» бомбардировку сектора Газа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика