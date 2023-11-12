iPhone выжил после падения в костер и продолжил работать

ладелец iPhone случайно уронил свой смартфон в костер. Несмотря на сильные повреждения, этот гаджет продолжал функционировать, и об этом случае было рассказано на форуме Reddit.

ВАвтор публикации не уточнил точное время, проведенное iPhone в огне, но на опубликованной фотографии видно, что корпус устройства сильно обгорел, а защитный чехол расплавился. Однако, даже после этого, iPhone все равно частично «выжил» и продолжил принимать входящие звонки. Владелец сумел сохранить данные со смартфона, пока его аккумулятор не разрядился полностью, хотя зарядка гаджета стала невозможной из-за поврежденного разъема.

Хотя владелец гаджета не уточнил конкретную модель iPhone, по «челке», в которой скрыта система Face ID, можно предположить, что это не iPhone 15 или iPhone 14 Pro, использующие Dynamic Siland.

С этой историей связано уже более 300 комментариев на форуме, где участники делают шутки на тему произошедшего. Один из пользователей даже пошутил, что это “нормальная рабочая температура для iPhone”, в то время как другой посоветовал “добавить масло равномерно, чтобы смартфон лучше прожарился”.