Мнение: О чем предупреждает Sunday Times?

Входящая в медиаимперию Руперта Мёрдока и выходящая по воскресеньям тиражом более миллиона экземпляров британская газета Sunday Times написала об ухудшение отношений между украинскими и западными спецслужбами. Мол, США и Великобритания опасаются из-за Украины втянуться в прямой конфликт с Россией.

Британский политолог и автор книг о России Марк Галеотти в своей статье в Sunday Times так и написал, что в Москве не сомневаются, что Украина безропотно выполняет указания Запада. К примеру, проводя теракты «против военных и политиков на территории России».

«…Москва может счесть атаки внутри страны марионеточными и принять ответные меры непосредственно против Запада», — написал Марк Галеотти.

Я правильно понял публикацию Sunday Times? Газета предупреждает жителей Лондона, что теракты на территории России могут срикошетить и по берегам Темзы?

Фотография отсюда

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