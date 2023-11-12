 

Мнение: О чем предупреждает Sunday Times?

12.11.2023, 13:40, Разное
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Входящая в медиаимперию Руперта Мёрдока и выходящая по воскресеньям тиражом более миллиона экземпляров британская газета Sunday Times написала об ухудшение отношений между украинскими и западными спецслужбами. Мол, США и Великобритания опасаются из-за Украины втянуться в прямой конфликт с Россией.

Британский политолог и автор книг о России Марк Галеотти в своей статье в Sunday Times так и написал, что в Москве не сомневаются, что Украина безропотно выполняет указания Запада. К примеру, проводя теракты «против военных и политиков на территории России».

«…Москва может счесть атаки внутри страны марионеточными и принять ответные меры непосредственно против Запада», — написал Марк Галеотти.

Я правильно понял публикацию Sunday Times? Газета предупреждает жителей Лондона, что теракты на территории  России могут срикошетить и по берегам Темзы?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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