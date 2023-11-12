При раскопках Карфагена археологи обнаружили лавку с товарами из Белоруссии

Группа археологов из Германии под руководством Генриха Шлимана продолжила раскопки в окрестностях Карфагена. В этом году учёные сосредоточились на изысканиях в приморской части древнего города. Согласно их предположениям, во II веке нашей эры на этих территориях располагались порт и набережная, изобиловавшая различными торговыми лавками.

Большинство находок не удивили изыскателей: среди них монеты с римскими и греческими надписями, античная посуда, кухонная утварь и человеческие останки.

Наиболее интересные находки были обнаружены на северо-западе Карфагена: полуторалитровые пластиковые бутылки, кожаная обувь, трикотаж, необычный предмет, позже идентифицированный как рессора от трактора, металлический предмет, идентифицированный как роторная жатка, и кириллическая вывеска «Продукты из Беларуси».

«Это неожиданное открытие. Мы вынуждены пересмотреть взгляды на историю государств и народов, населявших нашу планету, – сказал журналистам Шлиман. – Судя по всему, белорусский народ не имеет ничего общего со славянами и может считаться одним из древнейших на Земле».

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