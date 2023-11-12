Личное: “Как можно снизить влечение к человеку”

Я веду блог реже, друзья, потому что занимаюсь исследовательской работой, результаты которой я постараюсь до вас донести. А писем в рубрику мне приходит по прежнему много, причем они стали намного интересней.

Раньше 9 из 10 писем были со дна ямы, а теперь – другое дело.

За последние дни, например, я прочитала очень много писем от женщин-нерыб и герои их писем – нерыбы.

Могли ли мы с вами раньше такое представить?

Нерыбы – очень редкий тип мужчин, а женщины-нерыбы – еще более редкий.

В общем, эволюция читателей блога идет сама собой, и скоро мы будем осваивать следующий уровень формирования границ и прокачки ресурсов.

А сегодня упомянутые письма разберем, прямо подряд, сколько успеем.

Я буду маленькие письма брать, чтобы мы больше успели.

Вот, например, автор – золушка, судя по всему, а герой – казанова-нерыба.

ladyred1

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Буду благодарна, если мое письмо попадёт на разбор. Пишу, чтобы проанализировать, как в моей ситуации можно снизить влечение к человеку и не навредить семье.

Я замужем 2 года, мне 26 лет, мужу 29. С мужем начались отношения 4 года назад, в тот период он был моим начальником на работе. Я была очень влюблена в него и с огромной радостью согласилась выйти замуж (но я первая подняла разговор о браке). Муж высокий, красивый, очень добрый, границы у него лучше моих. Я из региона, переехала в Москву после поступления в МГИМО на бюджет, его родители давно переехали в Москву. После начала наших отношений муж поменял работу на более престижную, где вскоре тоже получил руководящую должность. Я тоже перешла работать в одну из главных топливно-энергетических компаний России.

Однако в 2022 году муж разочаровался в своей компании и в середине года решил сделать перерыв в работе. Затем нам пришла мысль попробовать пожить и поработать в Европе. Для этого я и он весь год подтягивали английский и готовились к поступлению в зарубежный вуз. Я работала + занималась каждый вечер и в выходные, муж учился и отдыхал вечером. Ещё мы сильно экономили и мало куда ходили, потому что муж не работал и жил на свои накопления, а я ещё копила на Европу. В итоге мы поступили на одну программу в сфере IT и сейчас, с начала осени, учимся в Европе. Я уволилась со своей работы в сентябре, так как дистанционно работать у нас было нельзя. Муж тоже не работает, живем на стипендию и накопления, экономим.

(Понятно ли откуда мой вывод о том, что автор – золушка? Она может быть и рапунцелью-нерыбой, они бывают не менее успешны в работе, не менее заинтересованы в карьере, однако кое-что в описаниях говорит о том, что скорее всего автор вероятнее всего золушка. Что говорит? И почему вообще – нерыба?)

На программе мы нашли много новых приятелей, и у меня возникли сильные чувства к одному из них. Я не могу понять, как это произошло, потому что они возникли на пустом месте. Его зовут А., ему 24 года, он родился в России, но 10 лет назад переехал с семьей в Америку.

Он очень спонтанный и обаятельный, у него много друзей и есть девушка, свободно говорит на 4 языках. Его семья состоятельней моей (они живут на рентный доход). Его любовная ОЗ выше моей: его девушка симпатичная и работает во всемирно известной компании в сша (они общаются на расстоянии этот год), к нему проявляет интерес другая симпатичная девушка из Европы, тоже не бедная, и эти девушки моложе меня. При этом, кстати, на его внешность я сначала не обратила внимания (мой муж симпатичнее, высокий и крепкий, а А. ростом примерно как я или немного выше (я ростом 170 см.) и худой.

(Герой мог бы быть и КСЖ-нерыбой, однако скорее всего он казанова. Автор грустит от непонимания, как она могла влюбиться. Однако не влюбиться в казанову-нерыбу очень сложно, особенно если он сам положил глаз. Кроме того, у автора – сильный стресс от переезда и она слегка в расшатанном состоянии)

Я осознала своё влечение через пару дней общения с ним, очень резко: мы организовали тусовку и потом несколько раз гуляли вместе. Он постоянно рассказывал что-то интересное в компании. И каждый раз, когда мы идём компанией, он сразу начинает общаться больше всех со мной, из-за чего я увидела флирт и зацепилась; я почувствовала очень сильное удовольствие от общения с ним, мне давно не было так весело и интересно. Ещё А. подлил масла тем, что начал лайкать все мои истории и фото в запрещённой в РФ соц.сети, целовать в щеку на прощание, класть руку на плечо и т.д.

При этом мой муж стал постоянно звать А. гулять и общаться, и он радостно соглашается. В этом и состоит моя проблема, потому что у меня не получается дистанцироваться, т к после небольшого общения с ним я впадаю в эйфорию, т к он сам просто сияет все время. Общаемся мы каждый день и иногда гуляем в выходные, и у меня нет ни одного повода сказать мужу, что я не хочу видеть А. (это один из немногих людей, с кем мой муж как раз очень хочет общаться).

(Понятно почему казанова? И какова значимость автора для героя, как вы думаете, и почему так думаете?)

Моя симпатия длится уже месяц, и я хочу ее прекратить, но не знаю как. Во-первых, я хочу сохранить семью и вернуть свою любовь к мужу, в которой я не сомневалась до этой осени; тем более, я боюсь, что моя симпатия будет всем заметна в компании. Во-вторых, я не подхожу этому мужчине по ОЗ.

(Мы до сих практически не обсуждали проблемы золушек, однако, это тоже тип фрустрации, и от малейшего намека на долг и стыд их фрустрация растет в скалу. Поэтому автору нужно убрать фокус со стыда перед мужем. Мужу самому нравится этот парень, пусть и платонически. А для казанов главное – успешная конкуренция. Золушка может снизить свой минус и вырастить минус казановы, если поместит фокус на амбиции казановы, даже если те не очень видны. Скоро мы будем подробно и на новом уровне обсуждать типы фрустраций и их особенности. Но самым умным вопрос на опережение: как поможет такой фокус снизить свой минус и вырастить минус на той стороне? Второй вопрос особенно сложный и интересный. Автор этого не просит, минус казановы сделает его более мотивированным. Но поле так устроено: даже если не хочешь победить, все равно придется, если делаешь верные ходы. Почему кстати?)

Большое спасибо, что дочитали.