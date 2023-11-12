Рупор кремлевской пропаганды: Голосование в ООН по вопросу израильской "оккупации"

В ООН проголосовали за объявление незаконными израильские поселения на "оккупированных" территориях Палестины, включая Восточный Аль-Кудс (Иерусалим) и "оккупированные" Голанские высоты:

За – 148

Воздержалось – 18

Против – 7

Ранее арабские страны сообщили, что придерживаются позиции о необходимости создания Палестинского государства в границах 1967 года с столицей в Восточном Иерусалиме с прекращением "оккупации" Израилем палестинских территорий. Собственно, данной позиции придерживаются Россия, вместе с детоубийцами из ХАМАС, и Китай.

Израиль продолжает заявлять, что собирается контролировать Сектор Газа, попутно угрожая войной Ливану, если террористы из "Хезболла" еще более активно будут вмешиваться в конфликт.

—