 

Рупор кремлевской пропаганды: Голосование в ООН по вопросу израильской "оккупации"

12.11.2023, 12:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В ООН проголосовали за объявление незаконными израильские поселения на "оккупированных" территориях Палестины, включая Восточный Аль-Кудс (Иерусалим) и "оккупированные" Голанские высоты:

За – 148
Воздержалось – 18
Против – 7

Ранее арабские страны сообщили, что придерживаются позиции о необходимости создания Палестинского государства в границах 1967 года с столицей в Восточном Иерусалиме с прекращением "оккупации" Израилем палестинских территорий. Собственно, данной позиции придерживаются Россия, вместе с детоубийцами из ХАМАС, и Китай.

Израиль продолжает заявлять, что собирается контролировать Сектор Газа, попутно угрожая войной Ливану, если террористы из "Хезболла" еще более активно будут вмешиваться в конфликт.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.11 / iPhone выжил после падения в костер и продолжил работать

12.11 / Мнение: О чем предупреждает Sunday Times?

12.11 / При раскопках Карфагена археологи обнаружили лавку с товарами из Белоруссии

12.11 / Личное: “Как можно снизить влечение к человеку”

12.11 / Пьяный грабитель попал под поезд в Красноярске после разбойного нападения

12.11 / ГИБДД будет штрафовать за нештатные коврики в салоне

12.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Нефть важнее демократии

12.11 / В Санкт-Петербурге в результате драки госпитализировали подростка

12.11 / Заведующий кафедрой русофобии Гарвардского университета захлебнулся слюной в прямом эфире CNN

12.11 / В Подольском районе произошел пожар, в котором погибли женщина и двухлетняя девочка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика