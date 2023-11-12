Пьяный грабитель попал под поезд в Красноярске после разбойного нападения

В Красноярске 11 ноября произошло необычное происшествие, когда пьяный разбойник попал под электропоезд, пытаясь убежать от своей жертвы. Инцидент стал известен благодаря сообщению в Telegram-канале Красноярской железной дороги.

Событие развернулось в районе Шинного завода, когда электропоезд, следовавший по маршруту Иланская — Красноярск, приближался к посадочной платформе. В это время на железнодорожные пути выбежали двое мужчин.

Машинист поезда немедленно затормозил, однако один из участников инцидента получил серьезные травмы. Бригада поезда предоставила первую помощь пострадавшему, вызвала скорую помощь и полицию.

Причиной столкновения стала драка, которая началась после разбойного нападения, совершенного перед этим событием.

34-летний красноярец употреблял алкоголь с другом, после чего вооружился ножом и угрожал своему спутнику. Он отобрал у мужчины три тысячи рублей и два мобильных телефона, а затем попытался скрыться. Потерпевший решил не оставлять грабителя безнаказанным и погнался за ним, догоняя его возле железнодорожных путей. Там произошла потасовка, в результате которой злоумышленник попал под колеса поезда.