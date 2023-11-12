ГИБДД будет штрафовать за нештатные коврики в салоне

С 1 января 2024 года ГИБДД введёт запрет на эксплуатацию автомобилей, в которых установлены нештатные коврики.

Как известно, многие автомобили поставляются с завода-изготовителя без них, и автолюбители после покупки устанавливают коврики всех форм, материалов и цветов. Из-за того что такие изделия не имеют необходимых сертификатов, управление транспортным средством с ними будет запрещено, так как в процессе езды они могут скомкаться или сползти под педали, спровоцировав ДТП. Также некоторые экземпляры выделяют вредные химические вещества, которые способны отравить водителя и пассажиров.

Автолюбителям предложат в индивидуальном порядке обратиться в центры сертификации и метрологии, где после проведения необходимых испытаний выпустят сертификат о соответствии и безопасности.

Если транспортное средство с завода оснащается коврами в салон, то при получении диагностической карты необходимо будет предоставить сертификат на них. При отсутствии – получить его.

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