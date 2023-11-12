 

Рупор кремлевской пропаганды: Нефть важнее демократии

12.11.2023, 11:15, Разное
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Франция возвращается в венесуэльскую нефть

9 ноября государственная компания Petroleos of Venezuela S. A. (Pdvsa) и французская Maurel & Prom подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области энергетики с целью возобновления добычи газа и нефти в западном венесуэльском штате Сулия.

Планируется возобновить совместное предприятие Petroregional del Lago, S. A., ранее работавшее на месторождении Урданета. Разморозка нефтяных отношений с французами произошла спустя пять лет после прекращения деятельности СП.

Это явное последствие ослабления санкционного давления США, иначе как бы Вашингтон пустил европейскую компанию в свою нынешнюю нефтяную вотчину – озеро Маракайбо. Именно здесь сейчас добывает нефть Chevron. Соглашения – явный сигнал, что вторичных санкций можно не бояться.

Сейчас в зоне деятельности бывшего СП добывается всего-то 20-25 тыс. баррелей нефти в день. Планируется увеличить объемы производства до 50-60 тыс. баррелей.

Президент французской компании назвал соглашение экстраординарным шагом. То есть явно это некая неожиданность для него самого – дан «зеленый свет» к сотрудничеству.

Данное событие можно трактовать как завершение «эпохи вторичных санкций», которыми стращали США потенциальных партнеров Венесуэлы.

@pyatakov_LA – цинк

Про "свободу и демократии вспоминать не будем". Как и про "законного президента Гуайдо". Сейчас забавно вспоминать персонажей, которые в январе 2020 года рассказывали, что Мадуро обречен и власть чавистов скоро падет.
Ну как там с успехами "демократического движения"?

Источник: Colonel Cassad


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