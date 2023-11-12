 

В Санкт-Петербурге в результате драки госпитализировали подростка

12.11.2023, 10:30, Разное
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В Центральном районе Санкт-Петербурга из средней школы был доставлен в больницу семиклассник после столкновения с другим учеником. Эту информацию распространило издание «78.ru».

Событие имело место в учебном заведении на Харьковской улице, пострадавшего подростка госпитализировали с тупой травмой живота. У мальчика диагностированы ушибы почек и селезенки, его состояние оценивается как серьезное.

По словам самого подростка, конфликт произошел с 15-летним восьмиклассником во время перемены, где оппонент нанес ему удар кулаком в живот.

По факту произошедшего с несовершеннолетним проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.


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