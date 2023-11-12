Заведующий кафедрой русофобии Гарвардского университета захлебнулся слюной в прямом эфире CNN

Профессор Гарвардского университета Майкл Темплтон был вынужден прервать своё выступление на ток-шоу Eastern Sarmatia американского телеканала CNN из-за неожиданного приступа удушья.

75-летний заведующий кафедрой русофобии настолько увлёкся критикой Москвы, что подавился собственной слюной.

– Сначала я подумал, что меня отравили русские, но потом специалисты сказали, что дело в возрасте и моих сопутствующих заболеваниях. Впредь буду говорить не так эмоционально, – заявил учёный.

Медицинская помощь была оказана Темплтону в прямом эфире – дежуривший в студии врач вставил русофобу слюноотсос и уже через 10 минут тот смог продолжить своё выступление.

Несмотря на заключение специалистов, что причиной резкого ухудшения состояния здоровья профессора стали естественные причины, ФБР начало предварительную проверку. По информации газеты The New York Times, в ближайшее время Темплтону будет предоставлена госзащита.

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